In Sardegna il primo Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica

In Sardegna nasce a Casa Fenu a Villamassargia (Carbonia Iglesias) il Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica

Inaugurato nella location di Casa Fenu nel Comune di Villamassargia, il primo “Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica”, https://www.nursingphilately.com , che intende documentare il percorso e l’impatto storico, grafico, artistico e culturale dei francobolli emessi e dedicati in tutti i continenti alla pratica infermieristica e al suo protagonista: il gesto assistenziale, universalmente riconosciuto per distinzione l’identità infermieristica da altre azioni di cura di altri professionisti della salute.

Oltre 1600 opere dedicate al nursing nella sua accezione più alta, completa e complessiva possibile e che consiste in un elaborato culturale e materiale, realizzato e reso disponibile solo con originali tra francobolli, buste, cartoline e annulli.

La filatelia è sia esperienza storica, sociale, culturale ed estetica, che intrattenimento e gusto della ricerca. Le lotte riguardano la considerazione, l’attenzione e il riconoscimento e l’approfondimento di uno stato, di una società, di una comunità politica per un’idea e per ricordare o ricordare avvenimenti speciali, soprattutto in questi tempi di alla pandemia, non si può non manifestare che assistere e curare è sempre un avvenimento speciale.

Il museo filatelico infermieristico documenta l’evoluzione e lo status quo, la narrazione e la suggestione, la modernità e la dimensione della professione infermieristica attraverso l’autorevolezza di immagini e istantanee di opere d’arte racchiuse nei pochi centimetri di un francobollo.

Queste comporranno un mosaico più ampio, testimonianza globale dell’evoluzione della cura e della pratica infermieristica in questi ultimi 150 anni grazie a questa raccolta filatelica.

Una sfida di alto impatto culturale e di respiro internazionale, con la prospettiva che il Museo non solo in Regione Sardegna progetti continui rivolti al pubblico, ai collezionisti, alle comunità locali, alla società civile, alle istituzioni politiche e non per ultimo ai professionisti infermieri e sanitari.

Informazioni:

Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica

Casa Fenu – via Santa Maria n. 6, Villamassargia (Carbonia Iglesias)

ingresso gratuito

email [email protected]