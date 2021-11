Grande Fratello Vip: ecco la data della finale

L’edizione 2021 del Grande Fratello Vip durerà di più: la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini è prevista per lunedì 14 marzo 2022

Anche se quest’anno gli ascolti non brillano (la media attuale è 2.703.000 spettatori), questa edizione del Grande Fratello Vip – come si legge su TvBlog – durerà di più rispetto alla scorsa. La finale del reality show condotto da Alfonso Signorini è prevista per lunedì 14 marzo 2022. Le novità, però, non finiscono qui.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Il doppio appuntamento settimanale – lunedì e venerdì – si concluderà il 17 dicembre e per ‘allungare meglio il brodo’ il GF farà entrare nella casa più spiata d’Italia nuovi vip con l’obiettivo irrompere nell’equilibrio tra i ‘vipponi’ e creare nuove dinamiche. Come scrive sempre il portale entro la fine dell’anno entreranno tre o quattro concorrenti. Dopo le feste di Natale altrettanti tre o quattro vip.