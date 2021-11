Glovo e Colvin lanciano il servizio “Fast Flowers”

Glovo e Colvin insieme per “Fast Flowers”: il servizio permette di scegliere un bouquet fresco di atelier e farselo consegnare comodamente in poco tempo

Da sempre i fiori uniscono le persone intorno alla bellezza, all’armonia e al benessere. Sono un dono che non conosce tempo e stagione, mai superfluo, sempre apprezzato specialmente se inaspettato. A chi non mette di buon umore un mazzo di rose al centro di una tavola, dei tulipani dentro una giara di vetro sul mobile di casa o un’orchidea sul davanzale della finestra da cui si scorge l’inizio dell’autunno che inizia a spogliare gli alberi per strada?

A volte però presi dalla frenesia della quotidianità ci dimentichiamo un’occasione speciale da festeggiare, siamo a corto di idee per un regalo oppure, pur avendo voglia di fare un pensiero last minute alla persona cara, non troviamo un fiorista nei paraggi.

Dopo aver trascorso mesi così complicati, ci siamo resi conto che non esiste più un momento preciso per sorprendere, e anzi, ogni scusa è buona per festeggiare. Per questo, Glovo e Colvin si sono uniti per creare “Fast Flowers”: il servizio che da oggi permette di scegliere un bouquet fresco di atelier e farselo consegnare comodamente in poco tempo. Tutti gli utenti di Milano e Torino accedendo all’app di Glovo, nella categoria “shopping”o sul sito di Colvin possono ordinare una composizione floreale – un bouquet di fiori recisi ma anche piante con tutti gli accessori annessi – in meno di due ore. Ma non solo, a partire da dicembre anche Roma sarà coperta da questo servizio.

“La nostra missione è – da sempre – quella di connettere le persone grazie alla magia dei fiori e delle piante. Grazie alla partnership con Glovo, siamo in grado di compiere il nostro obiettivo accorciando ulteriormente le tempistiche. Con il programma “Fast Flowers”, i nostri clienti potranno diffondere messaggi d’amore, vicinanza e condividere emozioni in meno di due ore. Ora l’obiettivo è quello di consolidare la relazione con Glovo e poi espanderci. Abbiamo un team pronto a dare il massimo” – dichiara Sergi Bastardas, Co-founder e Co-COO di Colvin.

“Gli italiani si affidano sempre più spesso ai nostri servizi di delivery per farsi recapitare davvero qualsiasi cosa, sia a casa che in ufficio. L’anything delivery ha conosciuto un vero e proprio boom: è più che raddoppiato nel 2020, con una crescita che si conferma a doppia cifra anche nei primi sei mesi di quest’anno. Tra i primi posti troviamo spesso i fiori (+350%) specialmente nelle grandi città. Un incremento che riscontriamo non più solo nelle occorrenze riconosciute come San Valentino, ma anche durante tutto l’anno. Spesso i fiori sono accompagnati da bigliettini carichi di messaggi bellissimi che ci fanno sentire speciali, perché portiamo in giro per le città le emozioni delle persone” – commenta Elisa Pagliarani, General Manager Glovo Italia.

Come funziona il servizio

Accedendo al sito web di Colvin si può trovare questa nuova opzione di consegna. Oltre al bouquet o pianta, è possibile aggiungere diversi accessori come vasi, candele e altri prodotti per completare l’ordine. Gli orari di consegna sul sito di Colvin sono dalle 9 alle 2 (dal lunedì al venerdì) e il costo della consegna è di 5 euro.

Dall’app di Glovo (disponibile per IoS e Android) è sufficiente accedere dalla categoria “shopping” all’opzione “Fast Flowers” per ordinare. Il servizio è disponibile H24 (sette giorni su sette) e ha un costo di 1,99 euro.