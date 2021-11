Evandro di Amici torna in concerto a Roma

Evandro di Amici20 in concerto a Roma: il prossimo 27 novembre il cantautore presenterà in anteprima il suo nuovo EP

È in programma per sabato 27 novembre al Largo Venue di Roma il concerto di EVANDRO, cantautore romano noto al pubblico per aver partecipato ad Amici 20 e aver conquistato milioni di streaming con i singoli “Guacamole”, “Roma centro” e “Ritrovarci (Califormia)”.

Le prevendite per l’evento sono disponibili sulla piattaforma DICE.

Sul palco Evandro salirà con la sua band composta da Antonio Falanga alla chitarra, Andrea Zanobi al basso ed Emanuele Fragolini alla batteria. Il concerto sarà per il cantautore un’occasione per anticipare ai fan il nuovo progetto discografico, di prossima uscita, e per tornare a confrontarsi con il pubblico dal vivo, dopo le esperienze televisive e aver dato un assaggio della sua nuova musica sulle piattaforme digitali.

“Il 27 novembre tornerò finalmente con un live per presentare in anteprima il mio nuovo EP – racconta Evandro – Il live a Largo Venue sarà una prima, vera occasione per conoscere la mia musica dal vivo e senza filtri”.

Evandro è un cantautore di Roma. Classe 2001, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Comincia ad esibirsi in pubblico nel 2019, suonando in diversi locali della Capitale. Nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 Amici ed esce il suo primo singolo “Guacamole”, seguito da “Roma Centro” e “Ritrovarci (Califormia)”.

I suoi testi, dissoluti e ironici, affrontano le tematiche del disadattamento sociale, dell’amore, del divario generazionale. Tra le sue influenze musicali spiccano i Little Joy, Bob Dylan, Giorgio Poi e diversi artisti della scena contemporanea.