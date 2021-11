Daniela Mastrandrea torna con “Tra inconscio e ragione”

Tra inconscio e ragione” è il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

In bilico da sempre tra inconscio e ragione viviamo sospesi nell’eterno dualismo che contrappone il nostro io più profondo alla ragione rendendo arduo il cammino. È incredibile come ci risulti difficile fare la cosa che dovrebbe essere più naturale fra tutte… entrare in contatto con se stessi! Eppure, sembra che la società lavori per allontanarci dal nostro io più profondo e tocca a noi, autonomamente, diventare consapevoli per avvicinarci il quanto più possibile alla verità e alla nostra vera natura. Di questo narra Tra inconscio e ragione, singolo per pianoforte solo che aggiunge un altro tassello a Riflessi, quinto album della pianista compositrice Daniela Mastrandrea, ormai lanciata nella sua carriera discografica. Il singolo è disponibile sui maggiori digital stores. Con questo brano Daniela vuole augurare a ciascuno di poter ritrovare, tra inconscio e ragione, la via e ritornare finalmente a casa.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/trainconscioeragione