Axos annuncia “The Experience” ai Magazzini Generali

Concerti, Axos annuncia The Experience: il primo “live trip” della storia in programma il 14 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano

Axos annuncia l’atteso ritorno sul palco con uno show che va oltre il semplice concerto. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 aprile 2022: The Experience è lo spettacolo unico, ricco di sorprese e colpi di scena che l’artista, dal vivo insieme alla sua band, presenterà ai Magazzini Generali di Milano.

L’annuncio arriva in seguito all’uscita di Sur la Lune, nuovo singolo dall’immaginario potente e profondo, ma allo stesso tempo fresco e innovativo, con cui Axos ha voluto decretare la propria ricomparsa sulla scena urban italiana. I biglietti e i VIP Pack saranno disponibili sui circuiti ufficiali di Ticketone e Ticketmaster dalle ore 14.00 di mercoledì 10 novembre.

Andrea Molteni, in arte Axos, inizia il suo percorso musicale in giovane età. A 22 anni comincia a frequentare le prime serate e a salire sul palco dei primi contest che lo portano alla proposta di contratto con l’etichetta milanese Bullz Records. Nel 2014 pubblica il primo EP, Carne Viva. La sua capacità descrittiva e il linguaggio naturalmente ricercato non passano inosservati.

Il ritmo e le influenze d’altri generi, principalmente Rock e Metal, creano un suono unico. Axos viene contattato da Machete per collaborare al Machete Mixtape 3 e al Bloody Vynil. La sua musica è matura, ricercata, ma allo stesso tempo scorre grazie alla musicalità del suo flow che lo contraddistingue. Lo stesso anno, Axos decide di lasciare la Bullz Records per avviarsi verso una strada solista. Nasce così l’album Mitridate, una pietra miliare dell’hardcore italiano. Axos collabora con Salmo e Nitro nella scrittura di Title?, certificato DISCO DI PLATINO. Viaggia, suona, fino a quando riceve la proposta definitiva di Machete.

Nel 2017 con Machete pubblica Anima Mea che realizza più di cinque milioni di ascolti su Spotify. Andrea però, non soddisfatto, si chiude in studio e crea un team musicale di professionisti che credono in lui e nella sua musica. Lascia però l’etichetta per iniziare un nuovo cammino. A giugno 2018 esce la prima tappa di questo viaggio: l’album IRON MAIDEN, pilastro per la sua fanbase. Il viaggio continua con l’uscita di Corpus: L’amore sopra, EP che rilancia il nuovo percorso fino a giungere al contratto con Universal Music. Axos pubblica così un serie di singoli che portano, il 30 ottobre 2020, alla release di Anima Mundi. Tra le tracce troviamo Kina, Ghemon e Rosa Chemical. Primo tra i best sellers su Amazon sia col disco che con il vinile e settimo nella classifica Fimi. A ottobre 2021 pubblica Sur la Lune, nuovo singolo che sancisce il ritorno dell’artista sulla scena.

AXOS – THE EXPERIENCE

14 aprile 2022 – MAGAZZINI GENERALI – Milano

Biglietti: Posto Unico €22,00 + prev. / VIP Pack* €75,00 + prev.

Disponibili su Ticketone e Ticketmaster da mercoledì 10 novembre