Speranza riprogramma il tour ad aprile 2022

Partirà dall’Atlantico di Roma il 7 aprile 2022 il tour di Speranza: ecco tutte le date dei concerti che si chiuderanno a Bari

Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista legati alla situazione attuale, si riprogrammano le date di Speranza.

*SPERANZA LIVE – CALENDARIO AGGIORNATO

giovedì 7 aprile 2022 – ROMA @ ATLANTICO

venerdì 8 aprile 2022 – FIRENZE @ VIPER

giovedì 14 aprile 2022 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA

sabato 16 aprile 2022 – PADOVA @ HALL

martedì 19 aprile 2022 – MILANO @ FABRIQUE

giovedì 21 aprile 2022 – BOLOGNA @ ESTRAGON

mercoledì 27 aprile 2022 – TORINO @ TEATRO CONCORDIA

venerdì 29 aprile 2022 – BARI @ DEMODE’ CLUB

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.

Per maggiori info su Bari: [email protected]