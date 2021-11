Rinviati al prossimo anno i concerti di Brunori Sas

Il tour nei palazzetti italiani di Brunori Sas è rinviato al 2022: si comincia il 9 marzo al PalaPrometeo di Ancona, chiusura già sold out a Milano

A causa delle norme vigenti legate alla capienza delle venue, le date nei palazzetti di Brunori Sas previste nel 2021 vengono rinviate al 2022.⠀

CALENDARIO AGGIORNATO:

9 MARZO – PALAPROMETEO – ANCONA

11 MARZO – PALA ALPITOUR – TORINO

15 MARZO – PALAPARTENOPE – NAPOLI

18 MARZO – UNIPOL ARENA – CASALECCHIO DI RENO (BO)

23 MARZO – PALAINVENT – JESOLO (VE)

26 MARZO – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE *SOLD OUT

29 MARZO – PALAFLORIO – BARI

31 MARZO – PALACALAFIORE – REGGIO CALABRIA

5 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA *SOLD OUT

7 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO *SOLD OUT

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date riposizionate sul 2022.⠀

In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.