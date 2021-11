Tumore al seno in stadio avanzato: può diventare malattia cronica

L’intento primario delle cure oncologiche è eliminare il cancro e portare alla guarigione dei pazienti. Se il tumore è molto aggressivo o è scoperto tardi, quando si è già diffuso nell’organismo generando delle metastasi, questo obiettivo può diventare irraggiungibile. Gli oncologi hanno capito che per un paziente con un tumore in stadio avanzato è in certi casi più realistico, allo stato attuale delle conoscenze, puntare a “cronicizzare” la malattia, farla cioè diventare una condizione con cui i pazienti convivono per anni, seguitando a condurre al meglio possibile la propria esistenza. Grazie a specifiche terapie questo risultato è in certi casi raggiungibile anche in caso di tumore al seno avanzato o metastatico, come discusso recentemente al congresso della Società europea di oncologia medica (ESMO).

Per esempio, i risultati dello studio DESTINY-Breast-03, sponsorizzato dalle aziende Daiichi Sankyo e AstraZeneca, mostrano l’efficacia di un farmaco di recente sviluppo, il trastuzumab deruxtecan (T-DXd), nel prolungare la sopravvivenza delle pazienti con tumore del seno metastatico HER2-positivo (un tumore aggressivo che esprime il recettore HER2 in grado di promuovere la proliferazione incontrollata della cellula).

Il T-DXd appartiene alla nuova classe dei farmaci anticorpo coniugati (antibody-drug conjugates, ADC), costituiti da un anticorpo, che riconosce in modo specifico le cellule bersaglio, a cui è stato legato un farmaco con attività citotossica. Nel T-DXd l’anticorpo è il trastuzumab, in grado di riconoscere le cellule che possiedono il recettore HER2, mentre il farmaco è il deruxtecan, capace di entrare nella cellula tumorale e di ucciderla interferendo con la duplicazione del DNA e la divisione cellulare. Gli autori dello studio DESTINY-Breast03 hanno osservato che le donne con tumore metastatico HER2-positivo insensibile alla terapia standard, quando sono state trattate con il T-DXd, sono sopravvissute tenendo a bada il tumore per un periodo notevolmente più lungo rispetto a quelle trattate con un altro farmaco, in condizioni generali che peggioravano diversi mesi più tardi. Da sottolineare il fatto che i medesimi risultati si sono ottenuti anche in pazienti con metastasi al cervello.