Sondaggi politici: FdI e Lega inseguono il Pd

Sondaggi politici Dire-Tecnè: il Pd si conferma primo partito con oltre il 20%, Fratelli d’Italia e Lega stabili e restano dietro

Il Pd si conferma primo partito per il 20,3% degli intervistati, nonostante una leggera flessione dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle Fratelli d’Italia con il 19,9% (-0,1%) e la Lega con il 18,4%. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire (www.dire.it)-Tecnè realizzato il 19 novembre.

Giù dal podio ancora il Movimento 5 Stelle con il 16,1% (-0,1%). Quindi tutti gli altri, Forza Italia al 7,6% (+0,1%), Azione al 3,8% (-0,1%),Italia viva al 2,3% (+0,1%), Articolo 1 al 2% (-0,1%), Europa verde al 2%, Sinistra italiana al 2,0%, Più Europa all’1,6% (+0,1%), gli altri al 4%.

A livello di coalizioni, leggero allungo del centrodestra nei confronti del centrosinistra per quel che riguarda il gradimento degli italiani, dopo una rimonta che andava avanti dall’insediamento del Governo Draghi di circa 8 mesi fa. Le due coalizioni ad oggi sono staccate di 6,6 punti.

Nel dettaglio il 47% degli italiani voterebbe per il centrodestra composto da FdI, Lega, FI, CI, Udc (lo 0,1% in più rispetto alla scorsa settimana). Per la coalizione di cui fanno parte Pd, M5S, Art.1, EV, andrebbe il 40,4% delle preferenze (-0,3%).

DIRE-TECNÈ: IN LEGGERO CALO CONSENSO PER DRAGHI, AL 64,6%

Alta ma in leggero calo nell’ultima settimana la fiducia in Mario Draghi. Monitor Italia al 19 novembre registra per il premier una percentuale di giudizi positivi al 64,6%, in calo rispetto al 65,3% della settimana scorsa. Nello stesso lasso di tempo in calo anche la fiducia nel governo che passa dal 54,1% al 53,8%.

DIRE-TECNÈ: PER MATTARELLA FIDUCIA AL 75,1% /FOTO

Cala di pochissimo al fiducia degli italiani nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che perde lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Il consenso per il capo dello Stato si attesta al 75,1% e si mantiene quindi stabile: negli ultimi 8 mesi – dall’insediamento del Governo Draghi – la fiducia nel confronti di Mattarella non è mai scesa sotto il 70%.