Regali di Natale: la felpa Made in Tuscany è firmata haimēwy Project

Nuove idee per i regali di Natale: DROP 3 è la felpa Made in Tuscany, bella e sostenibile firmata haimēwy Project

Per chi ama il leisuwear e presta massima attenzione al tema della sostenibilità, la felpa di haimēwy Project, DROP 3 è il regalo perfetto da mettere sotto l’Albero.

Oltre a coniugare stile e comfort, la felpa della collezione DROP 3 di haimēwy Project è Made in Italy, anzi più precisamente Made in Tuscany. La produzione della label fondata da Michela e Daniela Giannini, sorelle nella vita e imprenditrici sul lavoro, si basa infatti sulla valorizzazione dei migliori laboratori manifatturieri nel cuore Toscana.

haimēwy Project è la storia di un’imprenditoria al femminile, orientata alla creazione di una moda sostenibile. I capi seguono una produzione etica, in quanto il lavoro è affidato a laboratori locali, situati nel triangolo virtuoso delle province di Pistoia, Prato e Firenze. Questo comporta anche un minore impatto ambientale azzerando quasi completamente il trasporto, poiché l’azienda reperisce materia prima e artigiani nel raggio di pochissimi chilometri.

Moda sostenibile che vuol dire anche rispetto per l’ambiente. I processi di tintura sono ecologici ed ecosostenibili, i tessuti certificati Oeko-Tex® e i packaging sono riciclabili al 100%. Infine, svincolandosi dal concetto di stagionalità, ma puntando alla creazione di progetti, l’azienda è in grado di evitare la sovrapproduzione.

Linee morbide, fit oversize, design minimal, le felpe di haimēwy Project, DROP 3, con cappuccio o cropped, sono realizzate con la tecnica del “nuvolato”, un effetto cromatico ottenuto grazie a una sovratintura realizzata interamente a mano, capo per capo. Ispirate agli elementi di una natura potente e intensa, sono presentate in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon.

Le felpe di haimēwy Project sono in grado di donare un’allure unica e un twist comfort-chic al guardaroba. Un capo perfetto per lo sportswear e il leisurewear, se indossata sotto a un cappotto lungo, ma anche interpretabile in situazioni più glamour se abbinata a una gonna elegante o a una giacca sartoriale.

Felpa con cappuccio realizzata in tessuto felpato 100% cotone, estremamente morbida, con effetto “nuvolato”, una sovratintura realizzata interamente a mano. Disponibile in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon. € 130,00

Felpa cropped realizzata in tessuto felpato 100% cotone, estremamente morbida, con effetto “nuvolato”, una sovratintura realizzata interamente a mano. Disponibile in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon. € 125,00

Website e shop online: www.haimewy.it/en/