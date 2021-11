Marco Martinelli in radio con “Molecole d’amore”

Si intitola “Molecole d’amore” il nuovo singolo di Marco Martinelli: il brano è anche online su tutte le piattaforme streaming

È in radio “Molecole d’Amore”, il nuovo singolo di Marco Martinelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione video su Youtube, che si è classificato al primo posto dell’edizione 2021 del Premio Lunezia con un giudizio unanime di commissione d’ascolto e pubblico.

“Siamo tutti uguali, costituiti degli stessi atomi che si incontrano e formano legami – dice Marco Martinelli – tra tutti i legami che ci sono, i legami covalenti sono alla base della struttura del filamento del DNA e di tutte le molecole organiche che conosciamo. La cosa sorprendente e meravigliosa è che questi legami sono frutto della condivisione, un evento che può essere letto come un atto d’amore, dove due atomi condividono tra loro una coppia di elettroni per formare questi legami alla base della vita.”

“Molecole d’Amore” racconta una visione della vita e dell’esistenza interpretata dallo sguardo di un giovane scienziato che usa la poetica della chimica per spiegare la realtà che lo circonda. E’ un brano di speranza che parte dalla materia e dagli atomi per lanciare un messaggio universale di entusiasmo verso il futuro.

Qui il video: https://youtu.be/u091kjbQkQM

“In linea con la canzone – afferma il regista MIMMO VERDUCI – ho scelto di girare il video in un locale, riportandoci ai momenti di condivisione e festa. Ho voluto riprendere Marco in mezzo a scene di incontro. È in quei momenti che sentiamo fortemente scattare la chimica, quella che noi chiamiamo ‘empatia’. Ci si aggrega e, senza sapere il perché, ci sono anime affini che si richiamano. Si tratta di quelle attrazioni, di quella vera elettricità di cui la canzone e il suo testo spiegano bene scientificamente. L’attrice protagonista del video è Maria Vittoria Cozzella.”

Marco Martinelli è un ricercatore e comunicatore della scienza della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, originario di Lucca con riconosciute doti di performer a 360 gradi, già noto anche sul piccolo schermo per le sue conduzioni di programmi di divulgazione scientifica in Rai (Memex, La Scienza in gioco, Galileo) e su Tim Vision e per i suoi seguitissimi video sulla piattaforma social TikTok (@marcoilgiallino – 200K).

In veste di concorrente, Martinelli si è classificato ai primi posti in vari programmi tv, quali Forte Forte Forte condotto da Raffaella Carrà, e The Apprentice condotto da Flavio Briatore, mentre la sua carriera musicale è seguita da tempo da Mariella Nava, autrice e produttrice con Antonio Coggio di molti suoi brani.

Grazie alla vittoria del Premio Lunezia 2021, Marco Martinelli accede di diritto alle fasi finali di Area Sanremo.

Marco è attualmente in onda su TIMvision nella serie “Scuola TIMVision” dove divulga le scienze ai bimbi di IV e V elementare.

https://www.instagram.com/marcoilgiallino/

https://www.facebook.com/marcomartinelliofficial

https://open.spotify.com/artist/7otunfhkRbC34hkD0fV4Dn

https://www.tiktok.com/@marcoilgiallino?lang=it-IT