Isoclima acquisisce due aziende in Nord America: l’azienda di Este (PD) continua il suo piano di espansione geografica nel mondo

Il Gruppo Isoclima, leader mondiale nelle soluzioni trasparenti e in vetro ad alte prestazioni, annuncia oggi, giovedì 4 novembre, l’acquisizione di Global Security Glazing e Dlubak Specialty Glass Corporation da SSI Consolidated Holdings.

«Siamo entusiasti di questa acquisizione. È un passo importante verso il raggiungimento del piano strategico 2023 di Isoclima. Espandendosi in un nuovo segmento di mercato e potendo fare affidamento su realtà produttive che si trovano in un’area territoriale fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi di crescita, il Gruppo rafforza la propria leadership nel settore delle soluzioni trasparenti per la balistica. Partendo da questa solida base, Isoclima intende diventare il leader del Nord America nel mercato dei materiali trasparenti blindati», ha affermato Paolo Cavallari, amministratore delegato del Gruppo Isoclima.

Fondato a Este (PD) nel 1977, il Gruppo Isoclima, in collaborazione con aziende leader mondiali nei settori automobilistico, aerospaziale, marittimo e ferroviario, ha sviluppato una serie di prodotti che hanno rivoluzionato il mercato, offrendo soluzioni innovative e ad elevata tecnologia, quali ad esempio Omniarmor, Omnilite, Isolite.

«Siamo felici di essere parte della famiglia Isoclima», ha affermato Lance Cotton, presidente e CEO di Isoclima Specialty Glass, LLC. «Isoclima è nota per l’attenzione alla qualità, l’innovazione, la cultura e le collaborazioni avviate con imprese di primissimo piano. La sua organizzazione è focalizzata alla progettazione e produzione di vetro ingegnerizzato ad alto valore aggiunto: non potremmo essere più entusiasti nell’avere una proprietà in grado di fornirci le risorse necessarie per offrire sempre le migliori soluzioni ai nostri clienti. La combinazione delle nostre capacità di produzione e di innovazione ci consentirà di rispondere al meglio alle aspettative dei nostri clienti».

Gruppo Isoclima

Il Gruppo Isoclima è un leader globale nel panorama delle soluzioni per vetrate ad alte prestazioni. Il marchio Isoclima rappresenta l’eccellenza nello sviluppo di prodotti di design, progettati per fornire sicurezza a terra, in mare e in aria. Isoclima progetta e produce soluzioni di vetratura e trasparenti personalizzate di alta qualità e hi-tech, anticipando le aspettative dei clienti in termini di innovazione ed eccellenza. Ha tre siti di produzione in Europa e uno in Messico, con quasi 1.000 dipendenti in tutto il mondo.

Dlubak Specialty Glass Corporation e Global Security Glazing

Global Security Glazing e Dlubak Specialty Glass sono leader di mercato da oltre 60 anni e sono note per la loro capacità di fornire soluzioni complete ai requisiti di vetrature di sicurezza, di protezione, vetro speciale e architettonico. Le due aziende gestiscono impianti di produzione certificati ISO 9001:2015 rispettivamente in Alabama e in Pennsylvania.