Il Generatore di Tensione online con il nuovo video

“Comprare le calze” de Il Generatore di Tensione ha anche un videoclip su YouTube: il brano è già su tutte le piattaforme streaming

Disponibile su Youtube il video per Comprare le calze, il nuovo singolo de Il Generatore di Tensione. Un nuovo capitolo per il duo di Bologna, un’atipica canzone d’amore, a tratti sfacciatamente pop, che descrive le piccole mancanze, la quotidianità e quel sentimento autentico che si prova anche quando si va a comprare un paio di calze.

“Quel che vale in una relazione è, quando vai a comprare le calze, il pensiero che staresti meglio se ci fosse lei. Sostanzialmente passar del tempo assieme perché questo fa star bene e poco altro” dicono i ragazzi de Il Generatore di Tensione. Comprare le calze è una canzone sui primi amori fatti di sentimenti autentici e un po’ naïf. È una canzone sulle paure che questa purezza porta con sé perché, per la prima volta, si ha tra le mani qualcosa di prezioso e che non va perso. Comprare le calze è rap schietto e un ritornello indie da urlare su un synth travolgente.

BIO:

Il Generatore di Tensione sono due ragazzi nati a Bologna che hanno appena superato i vent’anni e da qualche mese vivono a Milano. Nelle loro canzoni fondono le melodie del cantautorato, la schiettezza dell’indie e un rap che guarda alla poesia orale. Da artisti di strada a Bologna – dove “non si perde neanche un bambino” – hanno trovato il loro primo pubblico. Nel 2018, in un concerto al Bravo Caffè, hanno incontrato Pressing Line, storica etichetta di Lucio Dalla, con cui hanno collaborato per due anni. Il Generatore di Tensione canta dei propri vent’anni di precarietà e silenzi, semestri all’estero e carezze. Canta di cosa significa crescere, diventare adulti, innamorarsi, scegliere di essere artisti.