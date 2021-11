Il compositore Fabio D’Amato pubblica “Vertigo”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Vertigo”, il nuovo singolo di Fabio D’Amato

Fuori il nuovo singolo di Fabio D’Amato, “Vertigo”, a pochi mesi dall’uscita del suo album “Essential Songs” e dai suoi due brani “Battle of love” e “Missing Hugs”.

Il compositore torna a manifestare quella forte attenzione per la meraviglia di della vita in tutti i suoi aspetti, dei piccoli dettagli, della Natura attorno a noi, come ci dimostra il videoclip che uscirà a breve, per la regia di Doni Rawan.

Un invito a soffermarci di più ad osservare la bellezza di ciò che ci circonda, ad apprezzare le piccole cose, per riuscire a far nascere in maniera del tutto spontanea quel sentimento di vertigine, che ci fa capire di essere vivi, ma che spesso, presi dai ritmi frenetici, o da impulsi di rabbia che la società spesso ci causa, tendiamo ad ignorare.

“Vertigo” , dal punto di vista musicale, è caratterizzato da un mood essenziale in cui troviamo una melodia che, attraverso le note di piano, trascina lo spettatore verso una dimensione intima, quasi onirica, per poi lasciare spazio a un tappeto di synth elettronico, con accordi sospesi e suoni creati perfettamente per ricreare quell’ambiente di vertigine, fino a raggiungere il culmine dell’emozione dove torna protagonista la melodia principale con un tappeto di archi, fino alle ultime note che chiudono l’emozione della vertigine.

