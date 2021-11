Dermatite atopica: via libera dell’UE ad abrocitinib

Dermatite atopica: il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha adottato un parere positivo per abrocitinib

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha adottato un parere positivo che raccomanda le dosi da 100 mg e 200 mg di abrocitinib, un inibitore della Janus kinasi 1 (JAK1) per via orale, una volta al giorno, per l’autorizzazione alla commercializzazione per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica.

Abrocitinib è una piccola molecola orale che inibisce selettivamente la Janus kinase (JAK) 1. Si pensa che l’inibizione di JAK1 moduli molteplici citochine coinvolte nella fisiopatologia della dermatite atopica, comprese le interleuchine IL-4, IL-13, IL-31, IL-22, e la linfopoietina timica stromale (TSLP).

“La dermatite atopica può essere una condizione debilitante che ha un impatto sulla vita quotidiana di milioni di persone”, ha detto Diamant Thaci, Comprehensive Center for Inflammation Medicine, Università di Lubecca, Germania. “Abrocitinib ha mostrato un’efficacia significativa, compreso il sollievo dal caratteristico prurito cronico, rapidi miglioramenti nella pulizia della pelle, nell’estensione e nella gravità della malattia rispetto al placebo, e un profilo rischio-beneficio favorevole. Se approvato, abrocitinib potrebbe diventare una nuova importante opzione di trattamento per i pazienti che vivono con dermatite atopica da moderata a grave”.

La raccomandazione per abrocitinib si basa sui risultati di cinque studi di fase 3 e su uno studio di estensione a lungo termine di un programma di studi clinici che include più di 3.100 pazienti.