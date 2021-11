Deddy Live nei Club: annunciate nuove date

Deddy Live nei Club: si aggiungono nuove date al tour. Da Milano a Roma, da Napoli a Modugno appuntamento a fine aprile 2022

Dopo le prime date già sold out si aggiungono le date di Deddy Live nei Club, il tour che vedrà Deddy esibirsi in tutt’Italia.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 10 Dicembre 2021 | ROMA Sin Studio SOLD OUT

Sabato 11 Dicembre 2021 | ROMA Sin Studio SOLD OUT

Sabato 18 Dicembre 2021 | MILANO Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | MILANO Magazzini Generali SOLD OUT

Martedì 26 Aprile 2022 | MILANO @Fabrique

Mercoledì 27 Aprile 2022 | ROMA @Atlantico

Venerdì 29 Aprile 2022 | NAPOLI @Casa della Musica

Sabato 30 Aprile 2022 | MODUGNO (BA) @Demodè

I biglietti sono disponibili online e in tutte le rivendite autorizzate.