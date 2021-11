Claudia Coscia nuovo Country Manager di Kyowa Kirin

Kyowa Kirin ha annunciato la nomina di Claudia Coscia come nuovo Country Manager Italia subentrando ad Andrea Marzoli

Kyowa Kirin annuncia la nomina di Claudia Coscia come nuovo Country Manager Italia subentrando ad Andrea Marzoli che a luglio di quest’anno ha assunto il ruolo di Regional Crysvita Franchise Head – EMEA. Insieme al ruolo di Country Manager, Coscia assumerà anche la responsabilità della Business Unit di Nefrologia del Cluster Sud Europa.

Coscia è entrata in Kyowa Kirin in qualità di Direttore della Business Unit Supportive Care. Ha ricoperto poi il ruolo di General Manager Italia e Grecia in Recordati Rare Diseases per poi rientrare in KKI con l’obiettivo di continuare a supportare lo sviluppo della Franchise di Nefrologia nel Cluster Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), garantendo un coordinamento cross-country.

Per la filiale italiana coordinerà e implementerà progetti chiave e rappresenterà l’azienda di fronte ai pazienti e alle Istituzioni. Nel corso della sua ventennale esperienza professionale nel pharma ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente in grandi aziende, come GSK, Ipsen, Shire e Recordati Rare Diseases.

“Sono molto contenta di tornare in Kyowa Kirin ed assumo le mie nuove responsabilità con grande entusiasmo, in un momento chiave per l’industria farmaceutica e per Kyowa Kirin – afferma Coscia. – Sono orgogliosa di appartenere a questo gruppo farmaceutico che da sempre si esprime con un incessante impegno nella ricerca scientifica, per mettere a disposizione dei pazienti e della comunità scientifica terapie che creano valore.”