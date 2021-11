Andrea Cubeddu pubblica il nuovo album “Eudaimonia”

Torna sulla scena musicale Andrea Cubeddu: il cantautore sardo ricerca la sua felicità interiore nel nuovo album “Eudaimonia”

“Eudaimonia” è il titolo del nuovo album di Andrea Cubeddu, cantautore sardo classe ’93 che dopo i primi due album in lingua inglese e in pieno stile blues & roots (“Jumpin’Up And Down” del 2017 e “Weak Like A Man” del 2019), ha intrapreso un nuovo percorso di sperimentazione musicale e testuale, dapprima con “Nostos” (2020) e poi con questo nuovo album, entrambi in lingua italiana.

“Eudaimonia” nasce dal suo personale percorso di ricerca della felicità. Il termine, che in greco antico significa letteralmente “buona possessione“, acquisisce con Aristotele il significato di “felicità, benessere, beatitudine“. Il filosofo sosteneva che la felicità fosse frutto del costante dialogo tra il proprio daimon interiore, una sorta di voce della coscienza ante-litteram, e la realtà circostante. E’ nell’equilibrio tra interno ed esterno, nella comprensione profonda di sé e dello spazio che si occupa nel mondo, che si sperimenta la felicità. Le canzoni di “Eudaimonia” nascono dunque dalla fame di conoscenza e comprensione di sé e dell’altro. I testi trattano del costante dialogo che internamente muoviamo ogni giorno, tra lucide riflessioni e tempestose emozioni, razionali decisioni e atti d’istinto.

Streaming album “Eudaimonia”: https://open.spotify.com/album/31CyrZkLukWnniLgLgn4tB Tracklist: 01 Tragoudò 02 Cecità 03 Sabbia 04 Naufragi 05 Aletis 06 Amori a metà 07 Cambia 08 Sirena In “Eudaimonia” viaggiano parallelamente tempo presente e passato mitico. Il mito greco, nel suo vasto resoconto del vivere umano, è fonte di riflessione e ispirazione. La musica è figlia del Mediterraneo e accompagna dolcemente l’ascoltatore nel viaggio che dalle parole prende forma. Un viaggio da vivere intensamente per imparare a conoscere un po’ meglio anche noi stessi.