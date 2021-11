A Padova arriva la festa di Dischi Sotterranei

Il 26-27-28 novembre 2021 al C.S.O. Pedro & Casetta Zebrina di Padova arriva la Festa di Dischi Sotterranei: ecco tutto il programma delle serate

3 giorni, 3 palchi e più di 15 tra concerti e dj set fino a tarda notte. La Festa di Dischi Sotterranei avrà finalmente luogo, dopo una pandemia globale e le difficoltà del settore, dal 26 al 28 novembre a Padova: la resistenza musicale della provincia finalmente riunita, una linea up d’eccezione.

Ogni giorno vedrà un aperitivo con ingresso gratuito presso la Casetta Zebrina e con relativo concerto acustico showcase. La serate del venerdì e sabato saranno al CSO Pedro, dalle 21:30 con una carrellata di 6-7 band a sera e dj set fino a tarda notte, a cui seguirà un brunch domenicale, ancora ad ingresso gratuito, in Casetta Zebrina. I biglietti per gli eventi @ CSO Pedro saranno disponibili a 10 euro solo in cassa per la serata singola, 15 euro per il venerdì e il sabato.

Presto altre info:

www.dischisotterranei.com

https://www.facebook.com/events/4535659893123828

Venerdì 26

dalle 18.30 @ Casetta Zebrina: Vipera (showcase)

dalle 21.00 @ CSO Pedro: Orange Car Crash, Kick, Vanarin, Ulisse Schiavo, New Candys, Halley DNA, Planet Opal + DJ-set Planet Opal

Sabato 27

dalle 18.30 @ Casetta Zebrina: Roncea (showcase)

dalle 21.00 @CSO Pedro: MIVERGOGNO, Baobab!, Pietro Berselli, Visconti & The Giallorenzos, Jesse the Faccio, Laguna Bollente, Post Nebbia, + DJ-set Exit Exit, un secret show

Domenica 28

dalle 11.00 @ Casetta Zebrina: brunch con DJ-set by 6Grida [Dischi Sotterranei Residente]

dalle 16.00 @ Casetta Zebrina: Talk

dalle 18.00 @ Casetta Zebrina: Secret Show

INGRESSO

‣ No prevendita

‣ Casetta Zebrina: eventi ad ingresso libero

‣ C.S.O. Pedro:

– Prima delle 21.00: €5 per giorno

– Dopo le 21: €10 per giorno

– Abbonamento 2 giorni: €15