“XO, Kitty”: la serie sarà in streaming su Netflix

Netflix annuncia il nuovo dramedy Young Adult “XO, Kitty”, serie spinoff ispirata al franchise con Anna Cathcart “Tutte le volte che ho scritto ti amo”

Netflix ha annunciato di aver confermato la produzione di XO Kitty, spinoff Young Adult ispirato a “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, fortunata serie di film e bestseller del New York Times scritti da Jenny Han.

L’adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull’amore. Ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Formato/Episodi: dramedy, 10 episodi da 30 minuti.

Con: Anna Cathcart (franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo).

Showrunner: Jenny Han (ideatrice), Sascha Rothchild.

Produzione esecutiva: Jenny Han, Sascha Rothchild, Matt Kaplan di ACE Entertainment.

Studio: Awesomeness Studios .

Pilot cosceneggiato da Jenny Han e Siobhan Vivian.

Anna Cathcart Bio

Anna ha raggiunto il successo dopo il suo primo provino televisivo, con cui si è aggiudicata il ruolo di Olympia nella serie PBS per bambini Odd Squad: la squadra dei geni, premiata con un Emmy. Nel giro di una settimana ha fatto le valigie ed è volata a Toronto, dove ha cominciato quest’avventura che le è valsa un Canadian Screen Award e una candidatura per il Daytime Emmy. Dopo Odd Squad, ha proseguito la sua carriera vestendo i panni di Dizzy nel musical Disney Descendants e interpretando la parte della sorella minore Kitty Covey nella trilogia Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo. È stata anche la protagonista di Zoe Valentine su Brat TV, Molly nel film di Disney Channel Spin, la giovane Genoveffa nella longeva serie drammatica per la TV C’era una volta e Anna nella serie di Disney Channel Fast Layne. Con il supporto di Picturestart ha presentato la serie web Letters To, che ha visto la partecipazione di diversi autori premiati. Per la prima volta in versione animata, Anna si è unita all’eccellente cast dell’antologia Star Wars: Visions nel ruolo di Lop nel cortometraggio Lop and Ocho. Nata e cresciuta a Vancouver, Columbia Britannica, Anna vive insieme ai genitori, alla sorella maggiore e al cane Mia.