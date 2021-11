Vincenzo Greco online con il nuovo singolo

Si intitola “Maggie Dickson” il nuovo singolo di Vincenzo Greco: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Accusata di aver ucciso il figlio neonato, il 2 settembre 1724 Margaret Dickson viene condannata a morte per impiccagione a Grassmarket, Edimburgo. Perché questa storia è così interessante? Probabilmente perché la donna sopravvisse miracolosamente all’esecuzione in pubblica piazza e visse altri venticinque anni. E’ proprio ispirandosi a questi misteriosi accadimenti che VINCENZO GRECO ha scritto “MAGGIE DICKSON”, brano estratto dal suo ultimo lavoro discografico full-lenght, “Tra sogno e realtà”.

“E’ troppo tardi, la testa è già dentro alla fune | Maggie sospira e se ne va | Come una fiamma senza barlume, lei è ancora viva ma nessuno lo sa”.

Il videoclip ufficiale del singolo è composto da una sequenza di immagini che vuole raccontare la storia di Maggie Dickson attraverso la metafora della danza. Il video è stato girato in un castello a Pavia presso l’associazione Artemista.

Biografia

Vincenzo Greco nasce a Milano il 18 Marzo, unendo un triangolo che ha gli altri due angoli a Barletta (mamma) e Caserta (papà) che si sono incontrati proprio nel capoluogo Lombardo. Si copre l’Italia con due caratteri così diversi, lei esigente e tosta lui un gran cuore mai arrabbiato, confluiti in Vincenzo. Che da un lato si è distinto come imprenditore ma dall’altro lo vuole fare anche con la musica. Entrata nella sua vita con la grande musica italiana, andando da Umberto Tozzi, il primo cd, fino a Dino Daniele. Per tanti anni è stata una colonna sonora. La svolta è stata al momento in cui la vita l’ha portato a separarsi, la tensione e le paure di vedere allontanarsi il figlio è confluita in “Piccolo Re”. Canzone scritta di getto sullo scorrere impetuoso delle emozioni. La canzone è stata fatta ascoltare a Beppe Carletti dei Nomadi che ha deciso di prenderla nelle sue edizioni. Questa cosa ha cambiato completamente la prospettiva, la chitarra, fin lì giusto strimpellata, ha iniziato ad essere sempre più importante. Il desiderio di diventare un musicista ha portato all’incontro con Stefano de Marchi che oltre ad essere coautore e compositore è diventato l’amico con il quale affrontare, con band o solo con le chitarre, qualsiasi situazione.

