Osteoporosi: teriparatide alleato delle ossa

Osteoporosi post-menopausale: teriparatide migliora gli indici di qualità ossea a livelli pre-menopausa secondo un nuovo studio

Uno studio presentato al congresso annuale dell’ASBMR (American Society for Bone and Mineral Research), tenutosi a S. Diego (California, Usa) all’inizio di questo mese, ha dimostrato la capacità di teriparatide di migliorare gli indici di qualità ossea a livelli pre-menopausa in donne affette da osteoporosi (OP) post-menopausale.

Nel dettaglio, gli autori di questo studio hanno messo a confronto donne con OP in post-menopausa sottoposte a trattamento con teriparatide 20 mg/die con donne in pre-menopausa in buone condizioni di salute, donne naive al trattamento con OP in post-menopausa e con un gruppo di donne (placebo) con OP post-menopausale.

Per prima cosa i ricercatori hanno misurato, a 6 e 24 mesi mediante microspettroscopia di Raman, reperti bioptici provenienti da cresta iliaca ed effettuate in 3 momenti diversi.

Tra le misurazioni degli indici di qualità ossea considerate nello studio vi erano le seguenti:

– Rapporto minerale-matrice (MM)= misura rappresentativa della quantità di sostanza minerale normalizzata in base alla quantità di collagene presente

– Indice di maturità minerale/cristallizzazione= trasformazione di domini non apatitici in apatitici e formazione cristalli (MMC)

– Contenuto acqua nei tessuti (TW)

– Contenuto glicosaminoglicani (GAG)

– Contenuto piridinolina (Pyd)

Dall’analisi dei dati, sono emersi i risultati seguenti:

– Il valore di MM a 6 e a 24 mesi è risultato più elevato nel gruppo teriparatide rispetto al gruppo placebo. A 6 mesi, il gruppo teriparatide che quello placebo ha mostrato valori di MM simili a quelli del gruppo di donne in pre-menopausa. Dopo 24 mesi, inoltre, il valore di MM è aumentato nel gruppo teraparatide, raggiungendo valori superiori a quelli rilevati nelle donne in pre-menopausa

– MMC è risultato più basso nel gruppo teriparatide vs. il gruppo placebo, risultando simile a quello rilevato nelle donne in pre-menopausa

– A 6 mesi, il valore di TW è risultato più elevato nel gruppo teriparatide rispetto ai gruppi di donne in pre-menopausa e naive al trattamento. A 24 mesi, i livelli di TW sono risultati simili a quelli rilevati nel gruppo di donne in pre-menopausa e inferiori rispetto al gruppo placebo

– I livelli di GAG rilevati nelle pazienti trattate con teriparatide sono risultati inferiori, sia a 6 che a 24 mesi, a quelli delle donne in pre-menopausa e in quelle naive al trattamento. Ciò è risultato particolarmente evidente con tassi più elevati di turnover osseo attesi nelle pazienti trattate con teriparatide. A 6 mesi, le pazienti del gruppo teriparatide hanno mostrato livelli più elevati di GAG rispetto a quelli osservati nel gruppo placebo

– Il contenuto di Pyd nel gruppo teripararide è risultato, a 6 mesi, più elevato rispetto a quello del gruppo in pre-menopausa e più basso rispetto al gruppo placebo. A 24 mesi, il contenuto di Pyd nel gruppo teriparatide è declinato a livelli pre-menopausali

In conclusione, i risultati di questo studio suggeriscono che gli effetti di teriparatide sugli indici di qualità dell’osso trabecolare in formazione dipendono dalla durata del trattamento. Con un timing di trattamento raccomandato di 24 mesi, è stato osservata la capacità di questo farmaco anabolico dell’osso di ripristinare gli indici di qualità della componente minerale ossea che quelli di matrice organica (MMC, TW, Pyd) a livelli delle donne in pre-menopausa in buone condizioni di salute.

