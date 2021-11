Online il nuovo singolo “Fuori tempo” di Avanzi

Avanzi online con il nuovo singolo “Fuori tempo”con Visory Records: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Fuori il nuovo singolo “Fuori tempo” di Avanzi, una traccia dalle profonde radici pop, ma accompagnata da una graffiante chitarra elettrica proprio come la voce di Lorenzo Avanzi che bene sa combinare acustica con sonorità synth-pop.

La parte che non spicca meno dalle altre componenti è quella sicuramente cantautorale che bene si allinea con un’attuale tradizione indie e che strizza l’occhio al nostalgico 90’s pop degli anni novanta.

“La verità è che adesso, dopo due anni, con te ballerei anche se il resto del mondo dovesse bruciarci intorno. Perché saremmo io te fuori tempo, fuori il nostro tempo”

Le parole sottratte dal testo di “Fuori tempo” sanno di un amore che non si sa dimenticare, sebbene sia amaro, sebbene sia sadico , sebbene sia oramai fuori tempo.

BIOGRAFIA

Avanzi è un cantautore polistrumentista classe 93. Autore di un mix di melodie nostalgiche e ironiche e di un sound caratterizzato da riff “freschi” di chitarra elettrica che unisce sonorità lofi con un punch appartenente a produzioni moderne.

Tutto ciò è sorretto da una struttura armonica e di liriche struggenti. I brani di Avanzi non sono altro che storie vere raccontate attraverso parole in cui è impossibile non ritrovarsi.