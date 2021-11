New Sound – Italy torna al Monk di Roma

New Sound – Italy: il 19 novembre torna la rassegna di Sei tutto l’indie di cui ho bisogno al Monk (Roma): le informazioni utili sull’evento

Il 19 novembre torna al Monk (Roma) la rassegna “New Sound – Italy” curata dalla storica community di riferimento dell’indie italiano Sei tutto l’indie di cui ho bisogno. In scena il nuovo sound italiano: storie, tendenze, contaminazioni, senza distinzione di genere musicale. Protagonisti dell’appuntamento Nuvolari che presenterà per la prima volta nella Capitale l’album d’esordio “Lentamente” uscito per Bomba Dischi e il giovane talento romano Moci. In apertura tutta la freschezza e dinamicità del quartetto femminile Emsaisi.

Nuvolari: all’anagrafe Matteo Pisotti, è un ragazzo piacentino classe ‘96, di cui fanno parte quelli che non si capisce bene se siano ancora millennials o già generazione z. A diciott’anni inizia a scrivere le prime canzoni sotto l’influenza dei cantautori del passato e della musica brasiliana, con un piglio attuale in grado di mescolare le esperienze di vita di un ventenne a Milano: dall’università di economia ai mezzi pubblici e tutto quel mondo là fuori da casa sua. I nuovi stimoli, le nuove sonorità e la necessità di esprimere sé stesso in una chiave attuale confluiscono nei brani “Persiani”, “Fuori Corso” ed “Emilia” pubblicati a seguito dell’ingresso nel roster di Bomba Dischi fino alla pubblicazione dell’album di esordio “Lentamente” a ottobre 2021.

Moci: è il nome d’arte di Marco Colagrande, un cantautore romano classe ’97 che prova a superare il trauma dell’inizio post-adolescenza nel migliore dei modi possibili: non uscendone mai. Nel 2019 pubblica un paio di pezzi e inizia a suonare nei locali cult della capitale, interessando da subito addetti ai lavori e pubblico. In occasione del suo primo live Rockol lo ha definito “la next big thing della scena romana”, nel 2020 punta a conquistare il pubblico anche oltre i confini capitolini. Moci mescola un raffinato gusto per la melodia con una scrittura che è contemporaneamente concreta e astratta. A marzo 2020 pubblica Pensieri Bellissimi, primo singolo estratto dall’album, seguito poi da “Primo Piano” e “Telegiornale”. Il 27 ottobre 2020 è uscito MORBIDO, suo disco d’esordio.

Emsaisi: è la musica di 4 ragazze, ognuna con il proprio strumento, ognuna con la propria voce. Propongono pezzi originali che spaziano tra generi e suoni e ritmi diversi. Emsaisi non è nel vocabolario italiano, ma usano la lingua italiana e anche le note, per dire ciò che vogliono.

Apertura Porte: 20:00

Inizio live: 21:30 al Monk – Via Giuseppe Mirri, 35 Roma

A seguire dj set di Ventura.

Sei tutto l’indie di cui ho bisogno: fondata nel 2013 da Giuseppe Piccoli e Gian Marco Perrotta, coinquilini per caso nella periferia di Roma, Sei tutto l’indie di cui ho bisogno è la community online punto di riferimento per la musica indipendente e alternativa italiana. Al momento conta circa 95.000 follower tra Facebook e Instagram e numerose collaborazioni con artisti, festival, live club, etichette discografiche, radio, illustratori, network musicali e brand. Un sguardo curioso alla ricerca della miglior musica presente e futura. Perché l’indie non è un genere, ma un approccio!