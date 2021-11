“Liquid” è la nuova canzone di The 24 Project

The 24 Project online con il nuovo singolo “Liquid”: il brano è un nuovo capitolo che ci avvicina al mondo del musicista Rodolfo Liverani

Fuori Liquid, il nuovo singolo di The 24 Project. Dopo la pubblicazione di At Home, ecco un nuovo capitolo che ci avvicina al mondo del musicista Rodolfo Liverani: brani come un flusso di coscienza dove melodie e influenze chill e ambient che si mescolano tra loro. “Liquid“, dice Rodolfo, è un brano nel quale ho cercato di rappresentare attraverso la scelta dei suoni qualche cosa di liquido e avvolgente, come ad esempio un flusso creativo che scorre.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3vmYmg6

BIO:

Rodolfo Liverani è The 24 Project. Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici.