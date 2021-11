Il dinamico e affascinante mondo dei Bitcoin

Per alcuni, i Bitcoin sono delle semplici criptovalute, per altri un sistema di pagamento che è stato inventato da un anonimo conosciuto come Satoshi Nakamoto nel 2009. In realtà, il mondo dei Bitcoin è dinamico e, al contempo, assolutamente affascinante. In effetti, grazie ad un programma oppure ad una applicazione mobile, l’utente potrà avere un portafoglio tramite il quale potrà, in maniera facile, sicura e veloce, sia inviare e sia ricevere i Bitcoin.

A riprova dell’assoluta sicurezza di questa pratica forma di criptovaluta, è da sottolineare il fatto che l’autenticità di ogni singola transazione viene ad essere protetta da una firma digitale, la quale è corrispondente agli indirizzi di spedizione. In altre parole, in questo modo, ogni utente potrà beneficiare di un pieno controllo su ogni singolo Bitcoin. Ma non è tutto.

Difatti, oltre che poter essere utilizzato come moneta virtuale, i Bitcoin rappresentano una importante e sempre più apprezzata forma di investimento. Non per nulla, come іnvеѕtіmеntо аltаmеntе ѕресulаtіvо, i Bitcoin sono divenuti, specialmente negli ultimi anni, una criptovaluta molto apprezzata.

Con i Bitcoin si può guadagnare?

Come ogni forma di investimento altamente speculativo, anche i Bitcoin presentano molti degli aspetti che si possono andare a riscontare in quelle che sono, poi, le regole del mercato. Di conseguenza, vi è la concreta possibilità di poter guadagnare. Tuttavia, è bene ricordarsi sempre che non è così facile diventare ricco! In ogni caso, come investimento altamente speculativo, i Bitcoin raffigurano uno spazio di innovazione in continua evoluzione, così come sono una opportunità di business che comporta determinati rischi.

Ad esempio, pur avendo uno sviluppo particolarmente rapido, nessuno può fornire alcun tipo di garanzia sul fatto che i Bitcoin continuino la loro forte crescita. Di conseguenza, come ben evidenziato da numerosi investitori che stanno usando piattaforme automatiche quali bitIQ, si possono fare degli investimenti sicuri e che portano profitto.

Pertanto, se da un lato con i Bitcoin si può guadagnare, dall’altro è da considerare che non vi può essere alcuna garanzia di un effettivo profitto. In pratica, è richiesta una accurata valutazione tanto dei rischi quanto dei costi che, d’altronde, sono associati ad ogni forma di investimento altamente speculativo.

Quali sono i vantaggi dei Bitcoin

Nel dinamico e affascinante mondo dei Bitcoin un posto d’onore spetta, senza alcun dubbio, a quelli che sono i vantaggi offerti dai Bitcoin. In primis, con i Bitcoin si ha una assoluta libertà monetaria, grazie alla quale, è possibile sia ricevere così come inviare istantaneamente del denaro in qualsiasi momento e ovunque nel mondo.

Altro vantaggio è che le commissioni sono estremamente basse. Infatti, attualmente, i pagamenti effettuati tramite i Bitcoin possono essere gratuiti oppure con delle minime commissioni. Altro rilevante vantaggio è dato dal fatto che ogni singola transazione in Bitcoin, risulta essere sicura, visto che sono prive di dati personali.

Altro punto a vantaggio, verte la possibilità di espandere la propria attività imprenditoriale e commerciale anche in quei mercati ove l’utilizzo di carte di credito risulta essere non disponibile oppure con delle commissioni inaccettabili dato che sono molto elevate.

Anche per quanto riguarda la sicurezza e il controllo, l’affascinante e dinamico mondo dei Bitcoin offre incontrovertibili vantaggi. Ad esempio, gli utenti che scelgono i Bitcoin, potranno essere certi di non subire il furto di identità, oltre che proteggere i propri soldi attraverso la crittografia.

Ultimo ma non ultimo vantaggio, è che nessuna organizzazione o persona può manipolare né, tantomeno, controllare il protocollo Bitcoin, il che lo rende, tra l’altro, una moneta virtuale intangibile. Sebbene i Bitcoin rimangano un fenomeno relativamente nuovo, in realtà sta crescendo molto velocemente.

Andando a concludere, è da ricordare che servizi online molto noti come, pure, studi legali, negozi, ristoranti e molte altre attività, come pure chi è alla ricerca di un investimento altamente speculativo, sempre più scoprono quanto sia dinamico e affascinante il mondo dei Bitcoin.