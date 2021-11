Ikaro & The Ego online con il singolo “Güzel”

Ikaro & The Ego pubblicano “Güzel”: il singolo estratto dall’album intitolato “Knosso” è disponibile su tutte le piattaforme streaming

Güzel estratto del disco, uno storytelling scritto pensando a una persona speciale per l’artista. Tutti noi abbiamo una persona speciale a cui dedicare tante belle parole, Ikaro ha deciso di renderla unica facendo riferimenti specifici, come lo stesso titolo del brano che significa “Bella” in Turco. La traccia , in collaborazione con The Ego è caratterizzata da sonorità soft e da un arrangiamento costruito partendo da un Electric piano nella strofa e da un Sax che accompagna il ritornello.

Il disco intitolato “Knosso” è il labirinto che ha intrappolato Ikaro, l’unico modo per trovare un’uscita è continuare a cercare. l’album è il diario di questa ricerca.

Diego Marcandelli, in arte Ikaro nasce nel 1998 nella provincia di Bergamo, ormai da un paio d’anni a questa parte scrive la sua musica raccontando di se senza filtri. Nell’ultimo anno e mezzo ha preferito non pubblicare nuova musica ma concentrarsi sul percorso musicale, sperimentando alla ricerca dell’unicità e della verità.

The Ego, produttore e dj classe 2000. Ormai da tre anni lui e Ikaro lavorano insieme. Grazie all’amicizia dentro e fuori dallo studio, si è creata una sintonia che riesce a far esprimere al meglio la loro musica

