Disponibile nelle librerie “I gatti nell’arte”

E’ in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “I gatti nell’arte”, un libro pop-up per appassionati d’arte che celebra lo straordinario talento di Susan Herbert, l’artista britannica diventata famosa per le sue reinterpretazioni in chiave felina dei grandi capolavori della storia.

Dal Ritratto dei Coniugi Arnolfini di van Eyck a La nascita di Venere di Botticelli, da Las Meninas di Velázquez all’Ofelia di Millais, il libro racchiude alcune tra le illustrazioni più belle realizzate dall’artista, le cui opere fanno ormai parte dell’immaginario collettivo fin dagli anni Novanta. Susan Herbert è infatti conosciuta come una delle cat artist più rinomate del mondo, con un tratto raffinato e molto attento ai particolari.

Ogni opera del libro è accompagnata da piccoli testi ironici e valorizzata dall’effetto tridimensionale, che sembra quasi portare il lettore nella camera matrimoniale dipinta da van Eyck, davanti al bancone del bar parigino Folies-Bergère o ancora sull’altalena insieme alla fanciulla protagonista del quadro di Fragonard.

Le splendide illustrazioni rivelano non solo un sottile umorismo, ma una rara capacità di catturare quegli atteggiamenti felini così immediatamente riconoscibili per tutti gli amanti dei gatti.

Illustrazioni di

Susan Herbert – Laureata alla Ruskin School of Drawing and Fine Art presso l’Università di Oxford, ed è stata autrice e illustratrice di numerosi volumi di straordinario successo, tutti popolati da irresistibili gattini nelle vesti di celebri personaggi della storia dell’arte.

Scheda tecnica

Titolo: I gatti nell’arte

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Susan Herbert

Formato: cartonato 16 x 20 cm

Pagine: 16 pagine pop-up interamente illustrate

Prezzo: € 12,90

Codice ISBN: 978-88-6648-461-5

In vendita in libreria e online