Alessandro Bergonzoni apre la stagione del Teatro Bismantova

Apre il 19 novembre con Alessandro Bergonzoni la stagione del Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti sull’Appennino Reggiano

La casa della cultura in montagna, il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti sull’Appennino Reggiano, apre la stagione teatrale 2021/22 con un cartellone di altissimo profilo, costruito in un modo nuovo rispetto agli ultimi anni con tre “sotto trame”, tre parti distinte ma complementari: la prima è dedicata al teatro propriamente detto e si intitola Idea della Prosa; la seconda, Molto forte, incredibilmente vicino, è dedicata alla musica; La Biblioteca di Babele si riferisce invece al rapporto tra testi e musica, con presentazioni letterarie e accompagnamento dal vivo.

Si comincia venerdì 19 novembre con un nome di rilievo nazionale: il comico, cabarettista, drammaturgo, scrittore, umorista, attore e paroliere italiano Alessandro Bergonzoni. Il programma teatrale prosegue poi con lo spettacolo “Oblivion Rhapsody”, seguito da una rilettura originale de “Il Malato Immaginario” di Stivalaccio Teatro, “Combattenti” di Renato Gabrielli una produzione di NoveTeatro e infine con “Montagne Russe” con Corrado Tedeschi e Martina Colombari. La sezione dedicata alla musica, che interessa invece le domeniche alle 18 dal 12 dicembre al 10 aprile, inizia con I Filarmonici di Busseto. Alla letteratura sono dedicati invece i pomeriggi di sabato, sempre alle 18, dall’8 gennaio al 23 aprile con voci narranti come quelle di Enrico Salimbeni e Vanessa Gravina accompagnate da prestigiosi musicisti.

“La stagione quest’anno è particolarmente significativa. Dopo quasi due anni chiusura abbiamo voluto fortemente ripartire con idee nuove, anche per portare in teatro persone che prima magari non ci venivano e far tornare chi già era abituato ad essere in sala: sappiamo che è un momento particolare e recuperare queste abitudini, seppur estremamente “sane” e ormai anche sicure, non sarà per niente automatico” afferma il Direttore Artistico del Teatro Bismantova, Giovanni Mareggini. “Vogliamo riaccendere la voglia di teatro, che a giudicare da quello che ci riportano gli appassionati “storici”, ma anche guardando ad altri teatri provinciali, ha covato sotto la cenere ma è ancora molto viva. Abbiamo presenze di importanti artisti italiani e internazionali, in particolare questi ultimi per gli eventi musicali, ma anche artisti locali che hanno collaborato con il teatro in occasioni diverse. Devo dire che quella di quest’anno è una stagione davvero di alto livello, per qualità ma anche originalità delle proposte”. Una stagione su cui il teatro e l’amministrazione comunale credono fortemente, tanto che con quindici spettacoli (cinque per ciascuna sezione) le proposte sono di più rispetto agli anni scorsi. “Partiamo il 19 novembre con Bergonzoni – conclude Mareggini – e ci fa davvero piacere perché era da tanto che volevamo averlo a Castelnovo. Da lì gli appuntamenti si dipaneranno lungo un calendario che vedrà al venerdì sera la prosa, al sabato pomeriggio gli appuntamenti letterari, e la domenica pomeriggio la musica”.

Il Teatro Bismantova, che ha acquisito un credito ormai sovra locale ed è impegnato tutto l’anno, anche durante l’estate ad esempio con gli eventi del NonFestival “L’Uomo che Cammina”, prova a ripartire con una “nuova normalità” ben rappresentata dalla proposta della stagione. “Ringrazio la Direzione artistica e tutti quelli che lavorano in teatro e per il teatro: nonostante siamo chiusi da un anno e mezzo non hanno mai smesso di lavorare e pensare a come ripartire, e anche nei periodi di lockdown siamo riusciti a proporre eventi online per permettere ai nostri amici di “non perdere il filo” ha detto il vice sindaco e assessore alla cultura, Emanuele Ferrari. “Il vero tesoro che abbiamo a Castelnovo è questo insieme di persone che hanno competenze inequivocabili, ma ciascuno di loro ha anche una passione e dedizione che va oltre la professionalità. Ci è piaciuta l’idea di dare il titolo di un libro più o meno famoso, ma sempre di grandi scrittori, ad ogni sezione della stagione, anche perché nel 2022 inizieremo la ristrutturazione della biblioteca e forse sentiremo per un po’ la mancanza dei libri “fisici”, così li portiamo simbolicamente in teatro. L’altro aspetto che mi preme rimarcare è che abbiamo mantenuto ampia varietà e alta qualità con una serie di “linee” che entrano in contatto, creano percorsi e disegni, riuscendo a valorizzare ciò che abbiamo vicino e nel contempo allungando lo sguardo lontano, uscendo dai nostri confini: ci sono realtà internazionali coinvolte che possono farci crescere in termini di capacità e sensibilità culturale. Ci auguriamo che questi sforzi vengano riconosciuti dal pubblico e dagli abbonamenti, anche perché abbiamo mantenuto una politica di prezzi molto contenuti per far sì che il Teatro Bismantova torni ad essere la casa dei cittadini, in cui tutti posso esprimere pienamente sé stessi. È davvero difficile che ci sia qualcuno che non trovi tra queste proposte spettacoli che vanno incontro alla sua sensibilità”.

COSTI E PROMOZIONI

È possibile abbonarsi alle diverse sezioni della stagione:

Idea della Prosa (5 spettacoli di teatro-prosa): Ingresso 20 euro intero – 17 euro ridotto

Molto forte, incredibilmente vicino (5 concerti di musica classica): Ingresso 10 euro – 8,50 euro ridotto

La Biblioteca di Babele (5 eventi letterari con accompagnamento musicale): Ingresso 10 euro 8,50 euro ridotto

Sono previste riduzioni e sconti per chi sceglie di seguire più di una sezione.

Per informazioni:

tel. 0522 611876, 3488570060

biglietteria: tel. 0522 614078

www.teatrobismantova.it