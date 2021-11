Midorii pubblica il singolo “Girotondo”

Online sulle piattaforme streaming il terzo singolo della cantautrice Midorii: “Girotondo” prosegue il percorso da solista

MIDORII pubblica il suo terzo singolo “Girotondo” per VISORY Records. Dopo l’esordio con “Salto” uscito lo scorso gennaio e “Saturno” pubblicato ad aprile, la cantautrice di origini materane torna a far parlare di sè con il brano più importante del progetto, quello che racchiude tutta l’essenza di MIDORII.

“Girotondo è una sfida personale, quella di accogliere ciò che ci capita nella vita, perchè non abbiamo sempre il potere di scegliere tutto quello che viviamo.” – dichiara MIDORII – “La sfida è girare insieme al mondo, accettando quello che incontriamo nel nostro percorso di vita, non con rassegnazione ma con resilienza. Girotondo è un messaggio trasversale e universale che raccoglie paure e verità di tutti. È un dialogo con la vita, con il destino. Mi piace però lasciare all’ascoltatore la libertà di interpretare questo brano in versione ‘tailored’. Voglio che ognuno lo senta addosso, comodo come un bel vestito di seta.” – conclude.

“La mia ambizione è la lucidità”, “È un’altalena la felicità” canta MIDORII nella sua parabola in stile pop low-fi. La felicità sale e scende, sempre in bilico, ma la serenità è qualcosa che si può raggiungere conoscendoci e accogliendo. Un viaggio dialogico ed introspettivo, alla ricerca di valori universali stoici come lucidità e serenità, riconducibili al concetto filosofico della “metriotes”, la moderazione che scaturisce dal giusto mezzo aristotelico. “Se non vieni giro senza di te”: ancora una volta i testi di MIDORII si rivelano intensi e significanti, direzionati verso autosufficienza, equilibrio, verità e forza di andare avanti sempre e comunque.

Ascolta “Girotondo” qui: https://bit.ly/3bTserP

MIDORII è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3. Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ”. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records, seguito dal singolo “Saturno” a partire da 23 aprile 2021. Il 18 settembre dello stesso anno apre i concerti di Gaia e Il Tre presso il Teatro Villa Peripato di Taranto. Il 5 novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Girotondo”.

Link Ufficiali

Spotify: https://spoti.fi/3bFY7nk

YouTube: https://bit.ly/3bEH5WI

Instagram: https://www.instagram.com/midoriiofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/midoriiofficial/