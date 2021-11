In libreria “The game of possession 1” di Annalisa Mirizzi

Disponibile in formato Ebook e cartaceo “The game of possession 1”, il libro di debutto della giovane Annalisa Mirizzi, fuori per BookSprint Edizioni

Il libro pubblicato è l’inizio di una saga letteraria. Parla di due ragazzi nati in mondi diversi con molte cose in comune, Ivan è un ragazzo nei guai che fa parte di un impero di giochi mortali, è un delinquente che non sa la verità del suo passato ma si porta con se demoni e scheletri che solo lui conosce e un sacco di problemi. Ludovica è una ragazza spensierata che crede nel bene e prova a salvare dei giovani adolescenti dalla strada. ma chi salverà lei? L’incontro dei due ragazzi non è casuale e mentre Ivan e la sua squadra tentano di tenere Ludovica lontano da tutto questo c’è chi farà di tutto per separarla dai suoi amici, dalla famiglia e da Ivan. Legami pronti a distruggersi e riunirsi, Riportando la ragazza a ritrovare suo fratello dopo diversi anni.

“La mia storia di bullismo e cyberbullismo è iniziata in tenera età. I miei compagni si divertivano a farmi del male, sono stata buttata giù da una scala, sono finita al pronto soccorso per uno sgambetto, ho ricevuto bullismo fisico, psicologico e verbale – racconta Annalisa Mirizzi -. Hanno creato account per insultarmi, davano il mio numero di cellulare in giro e usavano le mie foto, creando anche account per insultarmi. Ho subito cyberbullismo con istigazione al suicidio oltre agli insulti e minacce di morte. La mia famiglia mi è stata vicina, mi ha difeso e tutelato e per amore e con l’amore ricevuto ho resistito. Piano piano ho ripreso la mia vita in mano grazie anche ad una professoressa”.

Titolo: The game of possession 1

Data di uscita: cartaceo 20 marzo 2021

Ebook 8 luglio 2021

Casa Editrice: BookSprint Edizioni