Chirurgia estetica: focus di AICPE su collo e sguardo

AICPE: i trattamenti di chirurgia estetica più richiesti quest’anno in Italia sono quelli per rinfrescare il contorno occhi, migliorare la jawline e la zona sottomento

Il viso si conferma il protagonista delle attenzioni estetiche dei pazienti e di conseguenza dei medici che si occupano di chirurgia estetica: lo confermano le riflessioni emerse all’8° Congresso Nazionale AICPE, che ha riunito a Firenze alcune settimane fa i Soci dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica.

Milioni di persone durante i lockdown dello scorso anno si sono concentrate maggiormente sull’aspetto del proprio volto, complici la maggiore esposizione ai social media e l’utilizzo di video call e video riunioni per collaborare a distanza. La richiesta di interventi per correggere gli inestetismi del viso è rimasta inaspettatamente invariata nel corso della pandemia e nel caso di alcune pratiche chirurgiche ha perfino subìto un incremento: una su tutte la blefaroplastica , che ha registrato un aumento delle richieste intorno al 20% nel primo semestre del 2021.

Sono almeno 20 i trattamenti più o meno invasivi utili a migliorare l’aspetto del viso contrastando lassità e svuotamento legati all’aging, oppure per correggere inestetismi con i quali non ci si sente a proprio agio. Solo il chirurgo estetico potrà dare la giusta indicazione su quale sia il percorso da seguire, dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche specifiche di ogni viso e delle aspettative del paziente.

La chirurgia rigenerativa per esempio, che consiste nel trapianto di cellule e tessuti del paziente stesso da una sede a un’altra, è una valida alternativa agli iniettivi (botox e acido ialuronico) e viene sempre più spesso impiegata nella ridefinizione dei volumi del viso, anche in combinazione con altre pratiche chirurgiche come blefaroplastica o lifting. Il fat-grafting consiste in un trapianto autologo di tessuti ricchi di cellule adipose (prelevati da addome o fianchi) e cellule staminali che permette di rimpolpare le zone svuotate del viso e promuove la rigenerazione cellulare nella sede di trapianto.

La zona più difficile da trattare è quella che si definisce terzo inferiore del volto – che comprende il tratto cervico-mandibolare, mento e zona periorale – insieme alla parte superiore del collo poiché in questa sede i trattamenti non invasivi, come iniettivi, laser, radiofrequenze e fili di sospensione, offrono risultati transitori e in alcuni casi anche poco soddisfacenti.

Per intervenire con risultati duraturi sulla zona del terzo inferiore del viso e sul collo si deve ricorrere al percorso chirurgico. Le tecniche per migliorare l’aspetto della linea mandibolare (o jawline) e per contrastare la discesa dei tessuti molli vesso il basso si è molto evoluta negli ultimi anni, tanto da permettere oggi di raggiungere risultati estremamente naturali e soprattutto duraturi nel tempo.

Gli interventi che consentono di correggere tali inestetismi nel modo migliore sono il lifting cervico facciale deep-plane completo o il mini-lifting facciale . Il mini-lifting differisce da quello completo principalmente perché prevede uno scollamento di porzioni meno estese di tessuti, il che comporta una permanenza più breve in sala operatoria (circa un’ora) e può essere effettuato in anestesia locale. Consente di migliorare la jawline e il terzo superiore del collo, con un decorso post operatorio relativamente rapido: i punti si tolgono dopo 10 giorni.

“Questa definizione però non deve trarre in inganno” – sottolinea il Dott. Pierfrancesco Cirillo, Presidente di AICPE – “mini non significa ‘non invasivo’ o da prendere alla leggera. Semplicemente, in presenza di modesta lassità cutanea, è possibile scegliere questa opzione per migliorare l’aspetto dell’area mandibolare e sotto-mentoniera, con un intervento più veloce in termini di esecuzione e tempi di recupero, rispetto al lifting completo. Ma si tratta pur sempre di un intervento chirurgico, che può essere effettuato solo da mani esperte, in ambienti sicuri e alla presenza di un anestesista. Non esistono lifting della pausa pranzo.’

