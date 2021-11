“Ancestors” è il nuovo singolo firmato Kevin Follet

Online il nuovo singolo di Kevin Follet. Questa volta il producer veronese ha giocato a mettere in contatto le proprie creature sonore, i figli dei suoi synth, con le melodie poetiche del violino sapientemente interpretato di Laura Masotto.

Unire uno dei suoni più raffinati, antichi e poetici della storia della nostra musica a quelli più rotti, spigolosi e sgranati di macchinari da ingegneria è una sfida non da poco.

Si chiama Ancestors e infatti sono antichi i suoni che s’intrecciano in questa danza evocativa che solo un contrasto così forte può sprigionare. Il singolo è supportato dalla seconda traccia Fall che rafforza in qualche modo il messaggio e la sensazione profonda trasmessa da questo capolavoro.

Laura Masotto, che ha saputo vestire magistralmente l’abito che l’atmosfera le ha cucito su misura, è un’esponente veronese della musica espressa con gli archi e da anni collabora con numerosi artisti di spicco. Forte delle atmosfere profonde che riesce a creare coi suoi strumenti, ha dato un notevole contributo a un pezzo stilisticamente lontano anni luce da sé. I due artisti hanno la dote di far parlare canzoni prive di parole e uniti sono una vera forza della natura!

Kevin Follet è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea distintosi per ricerca, innovazione e sperimentazione. Un artista dalle molteplici identità, che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto. Polistrumentista, dal ’92 ad oggi , ha fatto suoi i più svariati generi: elettronica, edm, idm, trip hop, sperimentale, drone, ambient, punk, jazz, crossover, post metal, sludge. Tra i progetti che lo vedono tuttora impegnato citiamo le band WOWS e Dark Inc., come solista invece citiamo Viscera AV Show e Sleep Disorder AV Show, progetti che gli hanno consentito di esibirsi in tutta Italia ed anche all’estero. Dal 2010 è socio fondatore di Drummond Records, etichetta discografica di musica elettronica che ha all’attivo numerose produzioni ed un roster di oltre 25 artisti tra nazionali ed internazionali. Ha condiviso il palco con: Shigeto, Superpitcher, Petar Dundov, Arturo Hevia, Einmusik, Tim Paris, Brando Lupi, Ricardo Tobar, Ryan Davis, Tiger Rose, Eraldo Bernocchi, Naresh Ran, Hate & Merda, Bologna Violenta, Chrch, Mayhem, Storm{o}, Estatic Vision solo per citarne alcuni.