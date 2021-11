La cantautrice Alis torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Tutto ha un prezzo”: il brano è sulle piattaforme digitali

“Tutto ha un prezzo” è il nuovo singolo di Alis, scritto dalla stessa cantautrice, in uscita in radio e nei digital store.

L’idea di questo brano nasce durante il periodo del primo lockdown.

https://youtu.be/RsohDKSaPew

“Delle volte nella vita-racconta Alis-anche senza costrizioni, ci chiudiamo in noi stessi, non sfruttiamo le opportunità che abbiamo intorno, restando rinchiusi magari dentro le mura di casa, anche senza Covid; ma per quale motivo? Paura di sbagliare? Paura di soffrire? Ma rinunciare a vivere, rinunciare a trovare la felicità, quanto ci costa?

La vita è una e bisogna avere il coraggio di viverla fino in fondo. Se viviamo a “metà”, non stiamo vivendo davvero! Impariamo a farlo anche per chi non può”.

L’uscita del brano è accompagnata dal videoclip ufficiale – diretto da Paolo Lombardo, con la collaborazione di Daniele Tofani e Yuri Santurri – che vede come attori protagonisti la stessa cantautrice e l’attore romano Fabrizio Eleuteri.

Dopo l’uscita dei singoli Punto Fermo e Paura di me, la cantautrice romana continua la collaborazione con il produttore Nicco Verrienti e con il Maestro Francesco Lo Cascio per questo suo nuovo singolo “Tutto ha un prezzo” e con i quali già sta lavorando ad altri brani, che usciranno prossimamente.

Alis (Valentina Pitrolo) si è laureata con 110 e Lode presso l’università di Roma Tor Vergata, inserendo la musica anche nei suoi studi, con la tesi sperimentale dal titolo “Funzionalità uditiva e musica: la musica è rumore?”.

Dopo aver studiato pianoforte, canto, tecnica vocale e presenza scenica presso la Roma Contemporary Music Collage, è da oltre cinque anni che si dedica alla scrittura e alla composizione di brani; attualmente è seguita nel suo progetto dal Maestro Antonio Iammarino.

Negli ultimi anni si è esibita come leader in diverse formazioni pop-rock nei locali della Capitale; ricordiamo l’apertura della “Partita Del Cuore”, che ha visto protagonisti la Nazionale Attori e la squadra di professionisti della Lupa Roma presso lo stadio della Lupa Roma.

Nel 2018 ha vinto il PRIMO PREMIO partecipando al “Limatola Festival” con il suo inedito “Io come te”, brano dedicato a sua madre.