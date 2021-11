Regali di Natale: Malo Cashmere propone sciarpa e cappello

Regali di Natale 2021: un grande classico, il cappellino e la sciarpa in cashmere firmati MALO. Ecco dove acquistarli

Esistono grandi classici che non deludono mai e sono capaci di scaldare il cuore di chi li riceve in dono. Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, lo sa bene e per Natale 2021 propone una combinazione intramontabile, dallo stile Timeless: beanie e sciarpa in puro cashmere.

Proposti in una particolare nuance di rosso, denominata paprika, questi eleganti e morbidissimi accessori rappresentano un grande classico da mettere sotto l’Albero. Un regalo perfetto sia per lui che per lei, all’insegna di una preziosità calda e avvolgente come solo il cashmere di Malo sa essere.

Essenza del vero Made in Italy, anzi Made in Malo, poiché realizzati negli stabilimenti di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze e di Piacenza, dove Malo produce ancora con i suoi telai storici e le maestranze creano queste piccole opere d’arte da indossare e custodire.

Un accessorio che è molto più di un semplice dono, è la narrazione di una storia italiana fatta di eccellenza e qualità.

Cappello in puro cashmere rosso paprika: €135,00

Sciarpa in puro cashmere rosso paprika: €250,00

Shop online: https://it.malo.it/