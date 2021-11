Il divorzio e il panico: Adele si confessa da Oprah Winfrey

La cantante Adele da Oprah Winfrey: “Dopo il divorzio mi vergognavo, ho perso 45 kg in palestra per combattere attacchi di panico”

Alla vigilia dell’uscita del suo quarto album, “Thirty”, in vendita da venerdì, Adele si è raccontata nel giardino di Oprah Winfrey, dove ha avuto luogo anche la famosa intervista ai Duchi del Sussex Harry e Meghan che ha causato un terremoto a Buckingham Palace. Durante lo speciale della Cbs, andato in onda domenica scorsa, la cantante britannica ha parlato di ferite profonde che hanno segnato la sua vita, a partire dall’assenza del padre a causa della quale ha sviluppato la paura dell’abbandono che ha condizionato le sue relazioni sentimentali. Un rapporto difficile, recuperato solamente nell’aprile dello scorso anno, poco prima che l’uomo morisse.

Un’altra perdita che l’ha segnata profondamente, spiega la Dire (www.dire.it), è stata quella del marito Simon Konecki, a seguito del divorzio avvenuto nel 2018 a pochi mesi dalle nozze, dopo 8 anni di convivenza. Il senso di colpa e la vergogna per aver divorziato non le davano tregua, tanto da aver perso in due anni quasi 45 kg, sfogando in palestra il proprio malessere, l’unico luogo nel quale, ha raccontato, si placavano i suoi attacchi di panico. Adele infatti desiderava dare a suo figlio Angelo di 9 anni la famiglia unita che non aveva avuto lei e non esservi riuscita è stato un enorme fallimento. Ora però la cantante è tornata a sorridere grazie al nuovo compagno, l’agente sportivo Rich Paul: “Per la prima volta in una relazione sento di amare me stessa e sono aperta ad amare ed essere amata da qualcun altro”.