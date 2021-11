I 100 Gecs annunciano il live a Milano nel 2022

Il duo statunitense dei 100 Gecs, formato da Dylan Brady e Laura Les, annuncia il concerto in Italia: appuntamento al Circolo Magnolia il 2 febbraio 2022

100 GECS, Il duo statunitense formato da Dylan Brady e Laura Les, annunciano il live a Milano che si terrà al Circolo Magnolia il 2 febbraio 2022.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati mercoledì 20 ottobre alle ore 9:00.

100 GECS hanno debuttato nel 2019 con l’album 1000 gecs, che ha riscosso un notevole successo da parte del pubblico e della critica. In pochi mesi, grazie all’uscita del primo album, la band è passata dal suonare in un concerto virtuale all’interno del videogioco Minecraft a spettacoli Sold Out, confermando la loro rapida ascesa.

Dopo il posticipo del loro tour mondiale inizialmente previsto per l’estate 2020, Brady e Laura hanno pubblicato il secondo album 1000 gecs and The Tree of Clues, una rielaborazione dell’album originale con collaborazioni di artisti del calibro di AG Cook, Fall Out Boy, Charlie XCX , Rico Nasty, e del crowdsourcing dei fan