Fuori il nuovo singolo dei Labradors

“Anger Management Plan n° 327” è il nuovo singolo dei Labradors: il brano del trio è disponibile online sulle piattaforme streaming

Disponibile in digital download, in streaming e su YouTube con il lyrics video “Anger Management Plan n° 327” (Without Any Records, You Can’t Records), il nuovo singolo dei Labradors, trio milanese attivo dal 2010 e formato da Pilli Colombo (voce e chitarra), Fabrizio Fusi (basso e voci) e Filippo Riccardi (batteria). Il brano arriva dopo tre anni di silenzio, seguiti alla pubblicazione del disco “Future Ghosts” del 2018, e rimarca la personalità artistica della band, che miscela con carattere, capacità tecniche ed espressive il power pop, il punk, l’indie e l’emo tipico degli anni ’90, senza mai incasellarsi in una specifica scena.

“Anger Management Plan n. 327” è un rocker distorto e sferragliante dai toni quasi grunge, in cui si sente l’influenza dei Weezer, uno dei riferimenti principali dei Labradors, filtrata attraverso la reinterpretazione di Jeff Rosenstock, nome fondamentale del punk anni 10 con cui la band ha condiviso il palco. Il testo affronta in maniera sarcastica le difficoltà di chi soffre di mala gestione della rabbia e il senso di colpa che rimane dopo aver sbroccato e scaraventato oggetti contro il muro.

“Anger Management Plan n. 327” è stato scritto da Filippo Colombo, Fabrizio Fusi e Filippo Riccardi. Suonato da Filippo Colombo (voce e chitarre), Fabrizio Fusi (basso e cori) e Filippo Riccardi (batteria). Produzione e mix di Davide Lasala e Andrea Fognini presso EDAC Studio. Mastering di Giovanni Versari presso La Maestà.

Labradors

Il progetto nasce nel 2010 a Milano, inizialmente come proseguimento della precedente band di Pilli (voce e chitarra), i Suinage, sciolti nel 2009. Il trio, composto da Pilli Colombo, Fabrizio Fusi (basso e voci) e Filippo Riccardi (batteria), assume presto un’identità propria creando un’estetica in cui confluiscono influenze power pop, punk, indie ed emo anni ‘90, senza volersi incasellare in una scena specifica, ma cercando una strada personale. Nel corso degli anni la band ha prodotto tre album full length, “Growing Back”(Il Verso Del Cinghiale, 2013), “The Great Maybe” e “Future Ghosts”(To Lose La Track, rispettivamente 2016 e 2018), una manciata di EP e partecipazioni a compilation. Qualche centinaia di live, tra cui gli opening a gruppi come Ash, Fucked Up, Fast Animals And Slow Kids, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, FIDLAR, Gazebo Penguins, Urge Overkill, Jeff Rosenstock e molti altri. “Anger Management Plan n. 327” è il primo singolo in tre anni della band, di nuovo alle prese con uno sferragliante e ironico indie punk, e uscirà su tutte le piattaforme il 14 Ottobre.

