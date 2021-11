Con l’Amaro del Ciclista è tutto un altro giro

Casoni lancia sul mercato L’Amaro del Ciclista, disponibile nelle migliori enoteche e nei principali portali di vendita online di categoria

Amaro del Ciclista è il fiore all’occhiello della famiglia Casoni, Liquori per Passione dal 1814, un amaro dalla personalità forte e distintiva.

Ottenuto da una miscela di 20 erbe botaniche e da un complesso processo produttivo capace di dare origine ad un prodotto che regala emozioni irripetibili, l’Amaro del Ciclista è ideale per le persone che trasformano gli impulsi in passioni e riescono a rendere magici i momenti della vita.

Con un bouquet di aromi ricercati e dominanti, l’Amaro del Ciclista non si fa tentare dalla morbidezza o dagli eccessi zuccherini. Lascia l’amaro in bocca, ma con stile. Accarezza piacevolmente il palato.

Realizzato esclusivamente attraverso l’estrazione a freddo di piante aromatiche, questo amaro elegante e intenso presenta tempi di produzione di circa 8 mesi. Un periodo di affinamento che avviene in maniera lenta e naturale, senza fretta, per garantire la massima resa estrattiva e qualitativa delle botaniche.

Il risultato è un amaro elegante, rotondo e profumato da 26% vol. Proponendo una serie infinita di richiami erbacei, terrosi e speziati, l’Amaro del Ciclista sa come scorrere compatto, senza sbavature, e sa come arricchire ogni momento di condivisione e convivialità.

La storia

Tutto nasce da una storia vera. Quella del bisnonno Aldo che, raccontando al nipotino Paolo le sue avventure giovanili, ricordava le lunghe pedalate per andare a trovare la bella Maria, divenuta poi sua moglie. In sella alla sua bicicletta nonno Aldo percorreva 120 chilometri e saliva dalla pianura fino alla collina modenese. Cosa lo attendeva al traguardo? Lo sguardo amorevole della ragazza e un buon bicchierino di amaro che il padre di lei gli offriva ogni volta come ricompensa. Un corroborante dal sapore pieno e rotondo e dall’inconfondibile gusto di erbe. Di quell’amaro la famiglia Casoni ha conservato la ricetta e adesso lo offre con orgoglio a tutte le persone che inseguono con tenacia i loro obiettivi senza temere la fatica. L’Amaro del Ciclista, un amaro dal sapore autentico.

Perfetto come dopo pasto, l’Amaro del Ciclista è ideale da consumare liscio, con ghiaccio o per creare sofisticati cocktail.

Note di degustazione

Colore : scuro, tendente al nero.

: scuro, tendente al nero. Olfatto : avvolgente e intenso, magnifica espressione di equilibrio tra le sue componenti aromatiche, su tutte rabarbaro, china, liquirizia, genziana, ginepro, achillea moscata e cardo benedettino.

: avvolgente e intenso, magnifica espressione di equilibrio tra le sue componenti aromatiche, su tutte rabarbaro, china, liquirizia, genziana, ginepro, achillea moscata e cardo benedettino. Gusto : pieno e rotondo, con tratti spiccatamente erbacei dominati da richiami forti di china e liquirizia.

: pieno e rotondo, con tratti spiccatamente erbacei dominati da richiami forti di china e liquirizia. Formato : 70 cl

: 70 cl Volume: 26% vol

Confezione e prezzo

L’Amaro del Ciclista è in vendita, in bottiglia da 70 cl, ad un prezzo indicativo di 17,60 euro.

L’Amaro del Ciclista è disponibile nelle migliori enoteche e nei principali portali di vendita online di categoria.

Per maggiori informazioni vai su AmarodelCiclista.it