Gli Ave Quasàr duettano con Walter Somà

“I movimenti del cuore” è il nuovo singolo degli Ave Quasàr feat. Walter Somà: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Walter Somà (co-autore di Edda in Semper Biot e Odio i vivi, ma anche di molti altri brani successivi) torna sulle scene dopo un periodo di assenza con un nuovo singolo in collaborazione con Ave Quasàr. E’ fuori infatti I movimenti del cuore (fuori per Ohimeme www.ohimeme.com e in distribuzione Artist First) , il nuovo singolo degli Ave Quasàr feat. Walter Somà. Una accoppiata atipica che unisce le qualità per una canzone estemporanea, in bilico tra il concreto e il virtuale nella sua creazione. Un brano romantico, distruttivo, disturbante e bellissimo.

Da segnalare che nel 2020, Walter Somà si è fatto notare anche nel panorama mainstream quando Emis Killa e Jack La Furia hanno ripreso il ritornello di “Io e te” di Edda co-scritta con Walter e lo hanno utilizzato nel brano “Amore Tossico“, a riconfermare che i grandi autori non hanno genere predefiniti.

I movimenti del cuore, dice Luca degli Ave Quasàr, è nato e cresciuto passo per passo grazie ad un dialogo senza confini e senza nessun preconcetto legato ad un genere musicale o a mete particolari da raggiungere. Walter è un autore capace di mantenerti saldo nella tua zona di comfort inviandoti però degli stimoli forti e carichi di energia. Con Walter l’arte è per l’arte, stop. Abbiamo molta stima per lui sia come musicista che come autore, mi fa impressione pensare che abbia lavorato con artisti come Edda e che adesso sia tornato sulle scene con noi. Non possiamo fare altro che ringraziarlo e speriamo che questa sia solo il primo di tanti progetti da fare insieme.

I Movimenti del Cuore, racconta invece Walter Somà, credo parli di un filo che attraversa il corpo e definisce una forma di equilibrio. C’è il muscolo cardiaco che forse ha in carico il monitoraggio delle forme di passione quando siamo in vita, poi la mente, il vento che riesce a spostare i pensieri. Il falso sé, che è un tema che accompagna quasi sempre quando scrivo. Sono immagini che metto su un tavolo, come argomenti che credo siano importanti. Sono forme criptate, perchè sono parole di canzone e quindi non si esauriscono nel solo significato letterario, ma si completano nella melodia e nel ritmo, e nel sentire di chi ascolta ovviamente.

SCOPRI IL BRANO: https://lnk.to/Imovimentidelcuore