Calcio: Zangrillo è il nuovo presidente del Genoa

Il Genoa cambia proprietà e Zangrillo diventa presidente: completato il passaggio di consegne tra l’ormai ex patron Preziosi e il fondo americano 777 Partners

Da primario a presidente. Il professor Alberto Zangrillo, tra l’altro medico personale di Silvio Berlusconi, è ufficialmente alla guida del Genoa. Finisce dopo oltre diciotto anni l’era di Enrico Preziosi al vertice del Grifone.

In un ufficio milanese, spiega la Dire (www.dire.it), c’è stato il definitivo passaggio di consegne con i rappresentanti della 777 Partners, la holding statunitense che ha acquistato il club ligure. Pur non avendo più alcun compito esecutivo, Preziosi resterà comunque per un paio d’anni all’interno del club con mansioni di pura rappresentanza, soprattutto in ambito federale.