Su Netflix “Il mio amore è un fiore di ciliegio”

Netflix svela il teaser e l’immagine teaser del nuovo film Netflix giapponese “Il mio amore è un fiore di ciliegio” che arriverà nel 2022

Netflix ha svelato il teaser, l’immagine teaser e la data di uscita del film Il mio amore è un fiore di ciliegio. Kento Nakajima e Honoka Matsumoto interpretano il film diretto da Yohihiro Fukagawa che uscirà il 24 marzo 2022.

Il film è una storia d’amore che racchiude la fugacità e la bellezza dei fiori di ciliegio ed è tratto dall’omonimo bestseller di Keisuke Uyama pubblicato da Shueisha in Giappone. Il lungometraggio è prodotto da Kei Haruna, noto per film romantici di successo tra cui “Crying Out Love in the Center of the World”, “Be With You”, “My Tomorrow”, “Your Yesterday” e “Let Me Eat Your Pancreas”.

L’aspirante fotografo Haruto si innamora perdutamente della sua parrucchiera Misaki. Quando finalmente trova il coraggio di chiederle di uscire con lui, sembra che le cose vadano per il meglio… ma poi Misaki contrae una rara malattia che la fa invecchiare rapidamente.