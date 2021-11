Power Rangers Dino Fury 2: ecco quando uscirà

La seconda stagione di Power Rangers Dino Fury debutta in esclusiva su Netflix negli Stati Uniti nella primavera del 2022

Netflix, Entertainment One (eOne) e Hasbro, Inc. hanno annunciato oggi la seconda stagione della serie Power Rangers Dino Fury, che esordirà su Netflix nella primavera del 2022.

Con nuovi personaggi, nuove armi e nuovi Zord (con combinazioni Megazord straordinarie!), oltre a nuovi veicoli come la Dino Fury Cycle, una moto con blaster ispirata ai T-Rex, la nuova stagione sarà ancora più movimentata. Ovviamente non mancheranno gli adorati Power Ranger Dino Fury della prima stagione: Zayto (Red Ranger), Ollie (Blue Ranger), Izzy (Green Ranger), Javi (Black Ranger), Amelia (Pink Ranger) e la nuova recluta Aiyon (Gold Ranger) sono pronti per un ritorno fenomenale.

La prima serie ha introdotto i nuovi Power Ranger con il potere preistorico dei dinosauri, reclutati per sconfiggere una pericolosa minaccia aliena. La nuova stagione riprende le fila della prima, rivelando il destino di Void Knight e Santaura, mentre forze del male e potenti nemici continueranno a intralciare i Ranger Dino Fury. In questa stagione Zayto e Aiyon conosceranno meglio Rafkon, il loro pianeta d’origine, nuove e vecchie relazioni si consolideranno e personaggi inediti faranno la loro comparsa. Senza dimenticare nuovi, eccezionali poteri come le Chiavi Dino Boost!

Prodotte da eOne e Hasbro, le serie Power Rangers sono tra le più apprezzate dai fan dei supereroi dal 1993, anno del loro debutto. La seconda stagione di Power Rangers Dino Fury è la numero ventinove di questa fortunata saga.

La collaborazione con Netflix permette ai fan di avere le ultime serie dei loro beniamini sempre a portata di mano. La prima stagione di Power Rangers Dino Fury è attualmente disponibile su Netflix, ma puoi seguire le altre avventure sui canali YouTube Power Rangers e sulle pagine @powerrangers di Instagram, Twitter e Facebook.