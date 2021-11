“Porca Vacca” è la nuova canzone di Carolei

“Porca vacca” è il nuovo singolo di Carolei: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è stato scritto insieme a Mario Meli e Andrea Papazzoni

Disponibile nelle radio e nei digital store “Porca Vacca”, il nuovo singolo di Carolei, scritto dallo stesso artista insieme a Mario Meli e Andrea Papazzoni di Gotham Dischi.

“Porca vacca” parla di una persona che riempie di attenzioni un’altra, la quale apprezza tutto questo, ma allo stesso tempo si sente in colpa perché non vuole e non ha mai chiesto queste gentilezze.

“Parla di quanto l’amore a volte può essere invadente – dichiara lo stesso artista – Di quanto conoscere il gusto di gelato preferito, sapere già tutto quello che l’altro può dire non appena apre bocca, possa essere snervante. E di quanto non volere tutto questo porti a sembrare sbadati, quando, in realtà, si è solo banalmente incuranti di un sentimento non richiesto, perché un amore che vuole imporsi non ha ragione di esistere”.

Carolei, nome d’arte di Francesco Armenise, nasce a Cosenza nel 1999 insieme alla gemella Maria. Cresciuto con un cane e un pianoforte, si avvicina alla musica all’età di 9 anni, prendendo dapprima lezioni di piano presso un’accademia musicale, per poi avvicinarsi al canto.

Inizia a comporre negli anni del liceo, dovendo però mettere in stand by questa passione per concentrarsi sugli studi. Dopo il diploma intraprende un percorso universitario che interromperà pochissimo tempo dopo per cambiare facoltà. Tuttavia la musica resta l’obiettivo principale e il focus è sempre sullo scrivere e comporre canzoni. Così inizia a tirare fuori ciò che aveva nel cassetto da anni, e nel 2021 inizia la collaborazione con l’etichetta Gotham dischi, attraverso la pubblicazione “Figurati poi”, il suo brano d’esordio.