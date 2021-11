Navigazione marittima autonoma: Cnr-Inm è un’eccellenza

Cnr-Inm nei “Think Tank” internazionali di navigazione marittima autonoma grazie anche agli esperimenti alla Stazione Sperimentale del lago di Nemi

L’Istituto di ingegneria del mare (Inm) del Cnr è annoverato nell’elenco dei due tra i più prestigiosi “Think Tank di R&D” che riguardano lo sviluppo del concetto di Navigazione Marittima Autonoma MASS (Maritime Autonomous Surface Ship), in particolare:

– la Smart Ship Coalition of the Great Lakes – St. Lawrence (https://smartshipscoalition.org/members/)

– l’INAS (International Network for Autonomous Ships) (http://autonomous-ship.org/members.html)

Il Cnr-Inm svolge ormai da quasi trent’anni attività di ricerca e sviluppo con modelli di navi di superficie autonomi ed autopropulsi presso la Stazione Sperimentale del lago di Nemi (http://www.inm.cnr.it/labs/maneuvering-basin/): per le sue caratteristiche orografiche e ambientali tale area potrebbe essere destinata a diventare una MASS Test Area nella quale realizzare ecosistemi tecnologici per mettere a punto metodologie e tecnologie necessarie a definire in vari ambiti (IoT, ICT, AI, etc.) la road map del concetto MASS>1 delineato dall’International Marine Organization.

Uno dei progetti attualmente in corso che vede coinvolto attivamente il Cnr-Inm in stretta collaborazione con il DIMA (Sapienza) sulle tematica MASS>1 è il progetto “Sumnare” (Surface UNmanned multipurpose research MARine vEhicle): l’obiettivo è quello di studiare, valutare e redigere i requisiti tecnici e funzionali di una innovativa imbarcazione da ricerca multipurpose a guida autonoma USV (Unmanned Surface Vehicle).