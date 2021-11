Mtv EMAs: i Måneskin battono anche i Coldplay

Prima volta per l’Italia: i Måneskin sono il Best Rock agli Mtv EMAs 2021. Il gruppo ha superato nomi del calibro di Coldplay, Foo Fighters e Imagine dragons

Vincono ancora. Nel loro fortunato 2021 i Måneskin portano a casa un altro traguardo: sono loro il Best Rock agli Mtv EMAs 2021. È la prima volta che un artista/gruppo italiano viene nominato e poi premiato in questa categoria. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas – a Budapest per la cerimonia – hanno superato nomi del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Kings of Leon, Imagine dragons e Killers.

La band è stata la più votata dal pubblico di tutta Europa che ha imparato a conoscerli e ad amarli durante l’ultimo Eurovision Song Contest che li ha visti vincitori con “Zitti e Buoni”. Entusiasti i ragazzi che hanno subito pubblicato due scatti con la statuetta. “Significa molto per noi. Grazie agli Mtv Emas per tutte le nomination e per averci fatto suonare su un palco da sogno + gratitudine infinita per tutti quelli che ci hanno supportato e votato, vi amiamo!!!”, hanno scritto come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). I Måneskin sono stati anche performer della serata. Ritirando il premio Damiano ha, poi, detto: “In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano”.