Luna di miele, gli sposi tornano a dire Sì

Con la ripresa dei viaggi torna la Luna di miele: Italia, Grecia e Stati Uniti sono attualmente le mete più gettonate per il viaggio di nozze

La luna di miele rappresenta uno dei viaggi più importanti e significativi per la coppia che può finalmente lasciarsi alle spalle lo stress dei preparativi per godersi qualche settimana di relax. Purtroppo, a causa della pandemia, nell’ultimo anno e mezzo le coppie si sono trovate a dover posticipare o ridimensionare momentaneamente il proprio viaggio da sogno in attesa di tempi più sicuri. Finalmente il momento tanto atteso sembra essere arrivato e il 2021 si sta rivelando un anno propizio non solo per la celebrazione dei matrimoni ma anche per i viaggi di nozze. I Paesi a livello mondiale iniziano lentamente a riaprire i propri confini (Australia e Stati Uniti sono gli ultimi esempi), l’emergenza sanitaria sembra essersi allentata e viaggiare non è più un’utopia. Per queste ragioni gli sposi sono positivi e stanno ricominciando ad organizzare la luna di miele nei luoghi che hanno sempre sognato. Ma com’è cambiata la concezione del viaggio di nozze nell’ultimo anno e mezzo? Si tornerà alle abitudini e tendenze del periodo pre-pandemico? Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale in Italia, ha effettuato diverse analisi durante il periodo di pandemia per capire come e se questo periodo così incerto abbia influenzato le scelte dei futuri sposi rispetto alla luna di miele.

Quanto costava la luna di miele in Italia pre COVID-19?

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google es ESADE Business School, gli sposi spendevano in media 5.750€ prima della pandemia per la luna di miele, con una differenza importante tra chi sceglieva come meta una destinazione nazionale e spendeva in media 2.035€, e chi invece decideva di passare la propria luna di miele all’estero con un budget medio di 6.192€. Considerando che la spesa media di un matrimonio in Italia è di 23.970 €, il viaggio di nozze rappresentava circa il 24% della spesa addizionale, una spesa che lascia intendere il valore che questo viaggio ha sempre rappresentato per le coppie. Mediamente, la durata della luna di miele nel periodo anteriore alla pandemia era di 14 giorni.

Stati Uniti e Messico: le mete preferite pre-pandemia

Nell’epoca del pre-pandemia, sempre secondo il Libro Bianco del Matrimonio, buona parte degli sposi era solita prediligere mete esotiche e lontane: aprivano la classifica gli Stati Uniti (15%), da soli o combinati con altre mete (la metà di questi passa per New York), Messico (6%), Giappone e Thailandia (5%), Maldive, Spagna e Sudafrica (3%), Canarie e Bali (2%), Cuba e Tanzania (1%). Erano fedeli alle mete nostrane l’11% delle coppie, mentre il 12% preferiva il relax delle crociere e il 31% optava per destinazioni multiple.

La top 3 delle mete più scelte oggi

Secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com durante l’estate a coppie di sposi con data di nozze prevista fino a giugno 2022 e che ha ottenuto più di 2.300 risposte, i maggiori fattori che hanno influito nella scelta del viaggio di nozze o Mini Moon (luna di miele breve in attesa del viaggio vero e proprio) sono i seguenti*:

Vicinanza della destinazione (25,8%)

Destinazione raggiungibile facilmente considerando le restrizioni o le cui condizioni permettano di godersi il soggiorno (24,7%)

Luogo speciale, diverso da quelli che solitamente scelti per le vacanze (21,1%)

Località con un clima gradevole (20,4%)

I dati riflettono perfettamente la tendenza attuale, che prevede la scelta di mete più vicine o ritenute più sicure e facilmente raggiungibili. Ecco la top 3 delle destinazioni più scelte:

Italia (53%) – Ritorno alle origini: più della metà degli italiani prevede di passare la propria luna di miele, o un parte di questa, in Italia. Si registra quindi un cambio importante rispetto al periodo pre-pandemico, in cui le mete nostrane venivano scelte solo dall’11% degli sposi. Le mete italiane più gettonate? Sicilia, Sardegna e Costiera Amalfitana. Grecia (7%) – Tra le destinazioni preferite: Atene e le isole Cicladi tra cui Mykonos e Santorini. Stati Uniti (6,5%) – Gli Stati Uniti registrano un calo di preferenze ma si mantengono comunque nella top 3 delle destinazioni da sogno, probabilmente perché ritenute sicure a livello sanitario. Nello specifico le coppie optano per New York, Las Vegas e Los Angeles.

Maldive: dal 3% del pre-pandemia raggiungono il 5% delle preferenze oggi. Oltre al fatto che rappresentano un luogo isolato e di pace, lontano dalla frenesia di città metropolitane o mete estremamente turistiche e affollate, le coppie di sposi hanno probabilmente utilizzato il periodo della quarantena per risparmiare e decidono Una meta alla quale gli sposi italiani continuano a non rinunciare nonostante la distanza geografica sono le paradisiacheOltre al fatto che rappresentano un luogo isolato e di pace, lontano dalla frenesia di città metropolitane o mete estremamente turistiche e affollate, le coppie di sposi hanno probabilmente utilizzato il periodo della quarantena per risparmiare e decidono oggi di investire una parte dei loro risparmi in questo viaggio così speciale e unico.

regalo di nozze, il 21,1% afferma che vorrebbe ricevere la luna di miele, a seguito del 72,8% che desidererebbe ricevere denaro per coprire le spese, tra le quali probabilmente rientra anche il viaggio di nozze. È importante sottolineare che, quando si parla del, a seguito del 72,8% che desidererebbe ricevere denaro per coprire le spese, tra le quali probabilmente rientra anche il viaggio di nozze. Quando partire? In merito alla partenza per il viaggio di nozze che, secondo il Libro Bianco del Matrimonio, nel 68% dei casi avveniva immediatamente nei giorni successivi alle nozze, ecco cosa pensavano gli sposi intervistati quest’estate, quando la situazione era ancora incerta:

In attesa di vedere come si sarebbe evoluta la situazione prima di prendere una decisione definitiva (38,6%) . Alla data attuale e considerando l’andamento della situazione, questa grossa percentuale di sposi starà probabilmente ultimando l’organizzazione della propria luna di miele, scegliendo la destinazione e le date.

. Alla data attuale e considerando l’andamento della situazione, questa grossa percentuale di sposi starà probabilmente ultimando l’organizzazione della propria luna di miele, scegliendo la destinazione e le date. Qualche giorno dopo le nozze (26,9%)

Qualche settimana dopo le nozze (5,4%)

Qualche mese dopo le nozze (9,8%)

Organizzazione di una Mini Moon invece di un viaggio più impegnativo (11,1%)

Nessun viaggio previsto (8,2%)

le coppie non sono mai state disposte a rinunciare alla propria luna di miele, dimostrando di sapersi adattare alle circostanze pur di vivere questo viaggio così irripetibile e speciale. Dai dati risulta chiaro che la pandemia è stata un’occasione per riscoprire e dare valore alle bellezze del nostro Paese regalandoci un ritorno alle origini, quando la globalizzazione era un concetto ancora lontano e uscire dai nostri confini non era così semplice come lo è Nonostante i tempi incerti e difficili, la chiusura delle frontiere e i vari timori,, dimostrando di sapersi adattare alle circostanze pur di vivere questo viaggio così irripetibile e speciale.regalandoci un ritorno alle origini, quando la globalizzazione era un concetto ancora lontano e uscire dai nostri confini non era così semplice come lo è oggi , senza però dimenticare che là fuori continua ad esistere un mondo tutto nuovo da scoprire.