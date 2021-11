L’Ad Akeroyd lascia Versace: lavorerà per Burberry

Jonathan Akeroyd, attuale Ad di Versace, lascerà la sua attuale carica a fine marzo 2022 per guidare Burberry. Il commento di Capri Holdings

Capri Holding, che controlla il marchio italiano, motiva l’addio del manager, nel gruppo dal 2016, con l’intenzione di “perseguire un’altra opportunità che gli consentirà di tornare nel Regno Unito ed essere più vicino alla sua famiglia”. Per quanto la sostituzione sia programmata per la prossima primavera, Versace annuncia che “inizierà immediatamente la ricerca di un nuovo amministratore delegato”.

Sottolinea John D. Idol, presidente e amministratore delegato di Capri Holdings: «Akeroyd lascia Versace in un momento in cui c’è un forte slancio per il marchio e stiamo portando avanti le nostre iniziative strategiche chiaramente definite. Versace dispone di un eccezionale team di gestione, guidato dalla visione di design innovativa di Donatella Versace, e rimaniamo fiduciosi nel potenziale di crescita a lungo termine della casa di lusso».

Capri Holdings Limited è un gruppo globale di moda di lusso, composto da marchi iconici leader del settore in termini di design, stile e artigianato. I suoi marchi coprono l’intero spettro delle categorie di lusso della moda, inclusi accessori da donna e da uomo, calzature e prêt-à-porter, nonché tecnologia indossabile, orologi, gioielli, occhiali e una linea completa di prodotti di fragranze.

La nomina di Akeroyd quale amministratore delegato e direttore esecutivo di Burberry avrà effetto dal 1° aprile 2022, succedendo a Marco Gobbetti che lascerà Burberry il 31 dicembre.

Come accade per i campioni del mondo del calcio, sono state fatte anche le cifre legate a questo cambio di casacca: Akeroyd nel suo futuro ruolo guadagnerà 1,1 milioni di sterline oltre a un’indennità annuale di prestazioni in denaro di 50mila sterline; avrà diritto a un bonus target del 100% dello stipendio e un massimo del 200% dello stipendio e un premio Burberry Share Plan del 162,5% dello stipendio.