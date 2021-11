Il nuovo tour di Marco Masini al via da Genova

Da martedì 16 novembre Marco Masini torna dal vivo con una lunga serie di date: prima tappa il Politeama Genovese

Parte martedì 16 novembre dal Politeama di Genova il nuovo tour teatrale di Marco Masini.

Dopo il grande successo dell’evento all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, Marco Masini torna dal vivo con una lunga serie di date, in Italia e non solo.

Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 30,75 a 53,75 euro – sono disponibili online su www.ticketone.it, via telefono allo 010.8393589 e alla cassa del Politeama Genovese. Per informazioni tel. 010.8393589 – www.politeamagenovese.it – www.bitconcerti.it ([email protected]).

Attenzione, si recupera il concerto previsto in origine in 19 maggio 2020, poi rinviato al 18 ottobre 2020 e ancora al 4 maggio 2021 per l’emergenza sanitaria. Restano validi i biglietti acquistati per le suddette date.

Sul palco Marco Masini è affiancato da Massimiliano Agati alla batteria, Alessandro Magnalasche, Lapo Consortini e Stefano Cerisoli alle chitarre elettrica e acustiche, Cesare Chiodo alla chitarra acustica, al basso e alla direzione musicale, Antonio Iammarino alle tastiere e al pianoforte.

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, disco d’esordio dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio, tutti rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Il tour è prodotto da Concerto Music in collaborazione con Friends & Partners. Radio Italia è radio ufficiale del tour.

Di seguito le date attualmente confermate:

16 novembre 2021 – Teatro Politeama Genovese, GENOVA (recupero del 19.5 e del 18.10.2020 e del 4.5.2021)

20 novembre 2021 – Teatro Politeama Greco, LECCE (recupero del 22.5 e del 13.11.2020 e del 20.5.2021)

23 novembre 2021 – Teatro Goldoni, VENEZIA (recupero del 12.5 e del 14.10.2020 e del 12.5.2021)

27 novembre 2021 – Teatro Lyrick, ASSISI (recupero del 29.4 e del 7.11.2020 e del 15.5.2021)

01 dicembre 2021 – Teatro Regio, PARMA (recupero del 18.5 e del 27.10.2020 e del 27.5.2021)

04 dicembre 2021 – Teatro Dis_Play, BRESCIA (recupero del 25.4 e del 28.10.2020 e del 24.4.2021)

05 dicembre 2021 – Kaufleuten Club, ZURIGO (recupero del 14.4 e dell’8.10.2020 e del 25.4.2021)

09 dicembre 2021 – Theatre Royal De Mons, MONS (recupero del 3.4 e del 10.10.2020 e del 14.4.2021)

10 dicembre 2021 – Forum De Liege, LIEGI (recupero del 4.4 e del 9.10.2020 e del 15.4.2021)

13 dicembre 2021 – Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16.4 e del 24.11.2020 e dell’11.4.2021) SOLD OUT

14 dicembre 2021 – Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 28.5 e del 25.11.2020 e del 24.5.2021)

21 dicembre 2021 – Teatro EuropAuditorium, BOLOGNA (recupero del 30.4 e del 13.10.2020 e del 19.4.2021)

22 dicembre 2021 – Teatro delle Muse, ANCONA (recupero del 18.4 e del 17.11.2020 e del 20.4.2021)

17 gennaio 2022 – Auditorium Parco della Musica, ROMA (recupero del 2.5 e del 26.9.2020 e del 30.5.2021) SOLD OUT

21 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 15.5 e del 24.9.2020 e del 7.5.2021) SOLD OUT

22 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 16.5 e del 25.9.2020 e dell’8.5.2021) SOLD OUT

23 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 24.5 e dell’8.11.2020 e del 9.5.2021)

27 gennaio 2022 – Teatro Colosseo, TORINO (recupero del 9.5 e del 2.10.2020 del 30.4.2021) SOLD OUT



